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Коммерсантъ FM
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Конструкторское бюро «Око» готовит к применению в зоне спецоперации дроны «Привет-82»

Испытания дронов-камикадзе самолетного типа «Привет-82» в зоне военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик завершились успешно, сообщили ТАСС в конструкторском бюро «Око». Сейчас беспилотники оснащают боевой частью и готовят к применению в различных подразделениях.

Максимальная дальность полета дрона-камикадзе «Привет-82» составляет 30 км, скорость — 140 км/ч, полезная нагрузка — 5,5 кг. Разведывательная версия дрона отличается большей длительностью полета — до 1,5 часа. Взлет беспилотника автоматический, с катапульты.

«В ходе испытаний осуществлены проверки дальности полета, радиоканала, а также устойчивости дрона к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы. Проведены демонстрации аппарата представителям батальонов оперативно-боевых тактических формирований "Каскад", "Восток", Росгвардии, а также ЧВК "Вагнер". Происходит работа по оснащению дронов боевой частью, их готовят к первому боевому применению, которое состоится уже в ближайшие дни»,— сообщили в «Око».

Как уточнили в конструкторском бюро, в настоящее время в зоне военной операции находится 12 дронов «Привет-82». Беспилотник также был протестирован в разведывательной версии. «В зоне СВО мы показали и протестировали вариант нашего аппарата в разведывательной модификации. Получили хорошие отзывы и рекомендации по доработке. Необходимо несколько модифицировать камеру, которая установлена на дроне-разведчике, после чего аппарат пойдет в серию»,— отметили в бюро.

Конструкторское бюро «Око» было основано в 2022 году в Санкт-Петербурге. Согласно информации, представленной на сайте организации, «Око» работает по принципу IT-стартапа и специализируется на создании сверхдешевых беспилотников для нужд добровольческих батальонов и частных военных компаний.

Военная операция на Украине

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