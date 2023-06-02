Из свежей почты

Мохьмад Долгиев, 10 лет, детский церебральный паралич, задержка моторного и речевого развития, требуется лечение. 138 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. ООО «Ни Хао Партс» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 30 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ингушетия» соберут 23 тыс. руб.

Сын родился раньше срока, сам не дышал, два месяца его выхаживали в больнице. Позже врачи поставили диагноз ДЦП. Мы начали активно лечить Мохьмада — делали массаж, ЛФК, возили его в реабилитационные центры. Умственно сын развивался нормально, а физически сильно отставал. Хороший результат дало лечение в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва), оплатить его помог Русфонд — спасибо большое. Помогите нам еще раз! Игната Арсамакова, Ингушетия

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Реабилитацию нужно продолжить, чтобы закрепить навыки и двигаться дальше».

Оля Пешкова, 10 лет, недоразвитие верхней челюсти, нарушение прикуса, требуется ортодонтическое лечение. 151 590 руб.

Внимание! Цена лечения 260 590 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 90 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кубань» соберут 19 тыс. руб.

Оля, моя внучка, родилась с расщелиной губы, нёба, альвеолярного отростка. Врачи сказали, что этот дефект сейчас исправляют, но лечение требуется длительное. Оля перенесла пять операций, но верхняя челюсть отставала в развитии, прикус был нарушен, зубы росли скученно. Сейчас внучке проводят ортодонтическое лечение — расширяют челюсть, исправляют положение зубов. Лечение нужно продолжать, а денег нет. Живем с Олей на две скромные пенсии. Ольга Петухова, Краснодарский край

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Мы проводим девочке ортодонтическое лечение с использованием специальных аппаратов, цель — расширение верхней челюсти, нормализация прикуса».

Арина Михайлова, 5 лет, несовершенный остеогенез, требуется лечение. 143 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 380 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 27 тыс. руб.

Арина родилась с переломами, затем они случались даже от неловкого движения. Генетик заподозрил несовершенный остеогенез, дал контакты московской клиники, где таких детей лечат. Здесь диагноз подтвердили, назначили терапию. Оплатить ее помог Русфонд — спасибо большое! Дочка стала активнее, окрепла, переломы прекратились. Недавно ей укрепили бедра и голень раздвижными штифтами. После операций плотность костей снизилась, и лечение нужно продолжить. Не оставляйте нас! Ирина Михайлова, Белгородская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «У Арины 3-й тип несовершенного остеогенеза. Для предотвращения переломов необходимо продолжить медикаментозную терапию и реабилитацию».

Мухаммад Абдулкаримов, полтора года, острый лимфобластный лейкоз, спасет лекарство. 179 189 руб.

Внимание! Цена лекарства 498 189 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Дагестан» соберут 19 тыс. руб.

В октябре 2022-го сын заболел: резко поднялась температура, он ослаб, перестал ходить. Результат анализа крови оказался плохим — уровень тромбоцитов и гемоглобина резко упал. Мухаммада положили в больницу, диагностировали рак крови, начали химиотерапию. Но вылечить сына поможет только пересадка костного мозга. В нашей семье никто как донор ему не подошел, неродственный донор нашелся за рубежом. Для проведения пересадки Мухаммаду нужен препарат бусульфан. Но мы не в силах оплатить его. Пожалуйста, помогите! Райханат Магомедова, Дагестан

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Трансплантация костного мозга дает Мухаммаду шанс на выздоровление. Для сопроводительной терапии мальчику по жизненным показаниям требуется противоопухолевый препарат бусульфан, не зарегистрированный в России, но разрешенный к ввозу и применению».

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