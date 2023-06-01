Чиновнику добавили взяток

Следствие заподозрило бывшего заместителя министра культуры Оренбургской области Анатолия Чахеева в получении еще пяти взяток в крупном и значительном размерах. Деньги чиновник получил от представителей компаний, которые занимались поставками товаров и работами для учреждений в сфере культуры. Ранее в отношении Анатолия Чахеева было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Следствие считает, что чиновник получил от директора одной из строительных компаний взятку в виде «услуг имущественного характера и иного имущества» в общем размере свыше 400 тыс. руб. Деньги передавались за общее покровительство застройщика при строительстве и ремонте объектов культуры региона, в том числе в рамках нацпроекта «Культура».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство культуры Оренбургской области Фото: министерство культуры Оренбургской области

В отношении бывшего заместителя министра культуры Оренбургской области Анатолия Чахеева возбуждено пять новых уголовных дел по признакам ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Следствие выявило дополнительные факты получения чиновником взяток в крупном и значительном размерах от работника коммерческой организации и предпринимателя, которые занимались поставками товаров и работами для учреждений в сфере культуры.

Заместителя министра культуры Оренбургской области Анатолия Чахеева задержали в начале ноября прошлого года. Перед этим в здании министерства и в доме подозреваемого проводились оперативные мероприятия. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица в крупном размере).

Следствие установило, что с 1 октября 2019-го по 9 апреля 2020 года подозреваемый получил от директора одной из строительных компаний взятку «в виде незаконного оказания услуг имущественного характера и иного имущества» в общем размере свыше 400 тыс. руб. Деньги передавались за общее покровительство застройщика при строительстве и ремонте объектов культуры региона, в том числе в рамках национального проекта «Культура».

«Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Оренбургской области. В настоящее время по уголовному делу производятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательной базы и окончание следствия»,— отмечают в СУ СКР по региону.

Анатолий Чахеев занял должность заместителя министра культуры региона в декабре 2019 года. Раньше он работал на этом посту в роли исполняющего обязанности.

Как отмечает юрист МКА «Князев и партнеры» Глеб Никоноров, возбуждение новых уголовных дел для чиновника гипотетически может повлечь заключение под стражу либо очередное продление запрета определенных действий, который в настоящее время на него наложен. Шансы на избрание более мягкой меры пресечения при такой квалификации сводятся к нулю, уверен эксперт. «В перспективе наличие нескольких эпизодов по уголовному делу повышает назначение наказания по максимальному порогу, в случае со статьей о получении взятки в крупном размере — это равно 12 годам лишения свободы при штрафе вплоть до 60кратной суммы взятки. Возможно, следствие изменит квалификацию, объединив некоторые эпизоды, на получение взятки в особо крупном размере, тогда речь будет идти о наказании вплоть до 15 лет реального лишения свободы с 70кратным штрафом»,— поясняет Глеб ­Никоноров.

Адвокат Ольга Белова подчеркивает, что каждый эпизод противоправной деятельности еще должен быть доказан: «Но и это еще не все. Если речь идет о периоде, когда совершались тождественные действия, то вопрос стоит не о ряде эпизодов, а одном продолжаемом преступлении. Само по себе покровительство предполагает не одномоментные акции, а продолжающийся процесс. Поэтому квалификация действий как отдельных эпизодов на начальном этапе не гарантирует ни сохранения такой конструкции обвинения к моменту окончания следствия, ни постановления приговора по каждому отдельному эпизоду».

По мнению адвоката, старшего партнера Адвокатского бюро ZKS Андрея Гривцова, учитывая, что чиновник обвиняется в совершении нескольких преступлений, возможное наказание будет назначаться по правилам ст. 69 УК РФ («Совокупность преступлений») и не может превышать более чем наполовину максимальный срок наказания за наиболее тяжкое из совершенных преступлений: «Количество (2, 5, или более) инкриминируемых преступлений в данном случае значения для определения срока максимального наказания иметь не будет». «Что касается перспектив дела, мы можем апеллировать лишь к статистике, согласно которой более 99% приговоров в России обвинительные, а по делам о взятках в крупном и особо крупном размере в большинстве случаев назначается наказание в виде длительного срока лишения свободы. Практика говорит о том, что следователи не возбуждают дела, чтобы их потом прекращать»,— рассуждает ­Андрей Гривцов.

Ани Айвазян