Ситуация умолчания

Губернатор Ульяновской области отчитался перед депутатами регионального заксобрания за деятельность облправительства в 2022 году. Основной лейтмотив его выступления — это был самый тяжелый год в новейшей истории региона, но команда исполнительной власти с вызовами справилась, добившись многих положительных результатов. Губернатор поблагодарил депутатов за сплоченность и конструктивное взаимодействие, те, в свою очередь, поблагодарили главу региона за сотрудничество, обойдясь без критики деятельности губернатора и кабмина. По словам депутатов, это был своего рода аванс на будущую деятельность главы региона, а критические замечания были высказаны вне заседания. Политические активисты считают такой подход депутатов застойным, отмечая, что он может привести в дальнейшем к росту проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты на этот раз решили не критиковать работу областного правительства

Фото: пресс-служба губернатора Депутаты на этот раз решили не критиковать работу областного правительства

Фото: пресс-служба губернатора

В четверг, 1 июня, на заседании заксобрания Ульяновской области губернатор региона Алексей Русских выступил перед депутатами с отчетом о деятельности облправительства в 2022 году. Отчет предполагался, как и год назад, в апреле, однако без объяснения причин был перенесен на конец мая — начало июня.

Господин Русских назвал 2022 год одним из самых сложных в истории России XXI века, и «было опасение, что санкции задушат экономику». «Но мы выстояли»,— подчеркнул он, отметив, что во многом это произошло благодаря командной работе, «совместной работе всех депутатов». «Я постоянно чувствую вашу поддержку и помощь»,— сказал депутатам глава региона. «Особую благодарность» он выразил президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, отметив, что благодаря поддержке федерального центра регион в 2022 году привлек «беспрецедентную дополнительную финансовую помощь из федерального бюджета — более 26 млрд руб.». По словам губернатора, несмотря на вызовы, в 2022 году «не остановили ни один объект капстроительства», «продолжается работа по увеличению числа мест в школах и детских садах», развивается система здравоохранения, больницы оснащаются современным оборудованием, «впервые за последние 20 лет возобновлена работа санавиации». По словам господина Русских, несмотря на уход из региона в 2022 году целого ряда иностранных компаний, «удалось удержать ситуацию под контролем» и «стабилизировать занятость населения», уровень безработицы снизился до 0,5%, регион по этому показателю вошел в тройку лучших по ПФО.

Губернатор сообщил о 527 км построенных автодорог, о рекордном урожае 2022 года, когда «валовый сбор зерна достиг наивысшего объема за последние 40 лет», о том, что «по итогам 2022 года область оказалась в тройке лидеров ПФО по индексу выпуска товаров и услуг», что «на „Авиастаре“ объемы производства выросли в 4,5 раза», о поддержке бизнеса, о запуске в 2022 году прямого контейнерного поезда по маршруту Чэнду (Китай) — Ульяновск, о совершенствовании инвестиционной деятельности и о росте доходов облбюджета в 2022 году на 7,8%. Он подчеркнул, что «удалось достойно пройти 2022 год, сохранить экономическую и социальную стабильность», «встать над политическими разногласиями и вместе делать общее дело».

Представители партийных фракций в своих выступлениях почему-то никаких особых претензий облправительству высказывать не стали. Лидер фракции КПРФ Виталий Кузин сказал о наличии успехов региональной власти, отметив, что губернатор (член ЦК КПРФ. — «Ъ») «не строит воздушные замки, а отвечает на вопросы, которые есть». Он порекомендовал обратить внимание на неоднозначную ситуацию с системой здравоохранения, проблемы общественного транспорта и жилкомхоза. Лидер фракции ЛДПР Дмитрий Грачев сказал о «неудовлетворительной работе регионального минприроды и необходимости осторожно подходить к процессам оптимизации учреждений здравоохранения и образования, а также о часто нерациональном использовании бюджетных средств. Представитель фракции «Единая Россия» Андрей Шадышков поблагодарил губернатора за сотрудничество, отметив, что «фракция ежедневно чувствовала вашу поддержку» губернатора.

Почему фракции, которые ранее неоднократно высказывали недовольство действиями облправительства, вдруг отказались от критики, неизвестно. Дмитрий Грачев сказал, что «за семь минут невозможно аргументированно заявить обо всех проблемах», «но многие претензии были высказаны лично губернатору накануне на его встрече с фракциями». «Что касается других фракций, то абсолютно мягкий стиль их выступлений вызван предстоящими выборами, поскольку КПРФ — партия губернатора, ЕР тоже считает губернатора своим, и критика могла обернуться бумерангом»,— добавил депутат. Между тем источник, близкий к депутатскому корпусу, сказал «Ъ», что на встрече губернатора с фракциями «была достигнута договоренность обсуждать недостатки в рабочем порядке, не вынося их в публичную плоскость».

Общественный активист и правозащитник Константин Толкачев заметил, что если не знать реального состояния дел, то по отчету губернатора «можно подумать, что в регионе все очень хорошо, и он бурно развивается». По его словам, он ничего не услышал «о реальных и очень серьезных» проблемах здравоохранения, регионального бюджета и постоянно растущего госдолга (на сегодня госдолг составляет 55,377 млрд руб.— 88,6% от собственных доходов бюджета), «о больших проблемах с градостроительством и точечной застройкой, о проблемах в сфере экологии» и т.д., и «без Володарского отчет превратился в подобие празднования дня рождения, где в качестве именинника выступал губернатор» (депутат Матвей Володарский был постоянным критиком региональной власти, в середине мая был лишен депутатских полномочий за нарушения в декларации о доходах. — «Ъ»). «Если парламент — не место для обсуждения проблем, значит, эти проблемы останутся»,— сделал вывод ­активист.

Лидер фракции ЕР, первый вице-спикер заксобрания Василий Гвоздев (он в этот день участвовал в заседании ассоциации председателей заксобраний ПФО в Перми) сказал «Ъ», что «недостатков в работе региональной власти, конечно же, много», и «площадка парламента для того и существует, чтобы обозначать проблемы». «Но 2022 год был годом вызовов, и губернатор с этим справился, поэтому сегодняшнее отсутствие критики — это своего рода аванс на будущее»,— сказал депутат.

С ним соглашается и ульяновский политолог Николай Васин, заметивший, что хотя «сегодняшняя команда — одно из самых молчаливых правительств региона» и «недостатков много», аргументов для критики пока недостаточно, «учитывая пандемию, санкции и СВО». «Все ожидали худшего, а резкого проседания не произошло, новая команда смогла привлечь в регион большие федеральные деньги. Другой разговор, что сами партийные фракции продемонстрировали отсутствие у них сильных лидеров, умеющих мыслить глубоко и масштабно»,— сказал политолог.

Сергей Титов, Ульяновск