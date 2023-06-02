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Петровский проспект, понимаешь

Улицу Бориса Ельцина в Екатеринбурге предложили переименовать в честь Петра I

Члены Общественной палаты Екатеринбурга предложили увековечить память Петра I, переименовав улицу Бориса Ельцина в Петровский проспект. Отношение к первому президенту России ухудшается и «неизвестно, как влияет на жителей нахождение в центре города такого раздражающего фактора, как улица в его честь», указывают сторонники такого решения. Другими объектами, которым предложено присвоить имя императора, стали Исторический сквер и два участка берега реки Исети в уральской столице.

Фото: Александр Черепанов

Фото: Александр Черепанов

Вопрос об увековечивании памяти Петра I в Екатеринбурге рассмотрели члены Общественной палаты (ОП) города на заседании 1 июня. Заместитель председателя палаты Сергей Черкасов сначала предложил назвать именем Петра I Исторический сквер в центре города, а дендропарк на улице 8 Марта переименовать в парк имени Екатерины I. Вторым вариантом стало предложение назвать правый берег реки Исети от улиц Челюскинцев до проспекта Ленина — набережной Петра I, а левый берег — набережной Екатерины I.

Завершающим и самым спорным вариантом стало предложение переименовать в честь императора одну из центральных улиц уральской столицы. «Назвать улицу 9 Января, которая была переименована в улицу Бориса Ельцина, Петровским проспектом»,— заявил господин Черкасов. Он объяснил, что отношение к первому президенту России ухудшается. «"Левада-центр" (признан иностранным агентом.— “Ъ”) в январе провел опрос среди 1,6 тыс. человек, согласно которому положительно к Борису Ельцину относятся только 8%. Нет никаких данных, как влияет на жителей нахождение в центре города такого раздражающего фактора, как улица в его честь. Но думаю, что как-то влияет в плане преступности и производительности труда»,— пояснил Сергей Черкасов.

В пресс-службе Ельцин-центра “Ъ” не стали комментировать это предложение.

Член ОП Дмитрий Редин на заседании заявил, что «мир не содрогнется», если переименовать улицу, но настаивал на варианте назвать именем Петра I Исторический сквер. Другие члены палаты напомнили, что в Екатеринбурге уже есть Петровская улица и объект, названный в честь императора,— ЖК «Петр I».

«Нет никакого революционного запала по принципу "снести одно и построить другое". Очень взвешенный и осторожный подход. Вопрос о возможности переименования улицы, исторического сквера или территории города в честь Петра I решено предложить для рассмотрения главе города Алексею Орлову и профильной комиссии по наименованиям топонимических объектов»,— резюмировал председатель палаты, ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин.

«Как у историка, у меня возникает мягкая усмешка от инициативы переименовать улицу Бориса Ельцина. Так улицу назвали в 2008 году, и, если ее переименуют, это будет едва ли не самый короткий нейминг в истории города,— заявил “Ъ” директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.— Борис Ельцин сыграл существенную роль в жизни города и области, поэтому, мне кажется, улица в его честь должна быть. Это наша локальная идентичность, как бы сейчас ни относились к этой персоне. Ельцин управлял страной в один из самых критических моментов». Он напомнил, что речь идет об одной из старейших улиц города, которую переименовывали как минимум трижды: она называлась Одинарная, Фетисовская, 9 Января (в честь Кровавого воскресенья). «Эту улицу периодически переименовывали в зависимости от того или иного исторического контекста. Если переименуют сейчас — значит, исторический контекст поменялся»,— добавил господин Пушкарев.

В мае председатель Союза кинематографистов Никита Михалков выступил за закрытие Ельцин-центра на одноименной улице в Екатеринбурге. На сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума он пожаловался, что первое, что видят дети, когда приходят в Ельцин-центр,— «это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории страны, где грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас, и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял». Он добавил, что в здании можно сделать «честный» музей современной истории. Позже сенатор Алексей Пушков поддержал режиссера.

Катерина Якушева, Екатеринбург

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