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Премьера программного обеспечения

Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки отечественных разработчиков

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил начать в 2023 году вторую волну проектов в индустриальных центрах компетенций. Это объединения разработчиков, производителей и заказчиков цифровых продуктов, решающие задачу перехода на отечественные технические решения в ключевых отраслях экономики. На реализацию проектов этих консорциумов будет направлено 11 млрд руб. Одной из основных задач руководство ИЦК называло разработки российских продуктов геометрического моделирования и просит ускорить создание отечественной элементной базы. Правительство готово облегчить доступ к заказам госкорпораций и просит заказчиков создавать отраслевые венчурные фонды для развития стартапов.

Премьер-министр поручил выделить дополнительные гранты на отечественные разработки

Премьер-министр поручил выделить дополнительные гранты на отечественные разработки

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Премьер-министр поручил выделить дополнительные гранты на отечественные разработки

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о запуске в 2023 году второй волны проектов индустриальных центров компетенций (ИЦК). 35 таких центров были созданы в июле 2022 года для замещения зарубежных цифровых продуктов и решений в различных отраслях экономики. Они занимаются проектами по переводу народного хозяйства на отечественное оборудование и софт с общим объемом вложений 210 млрд руб. — 10% этих затрат финансируется за счет бюджетных грантов.

Премьер-министр поручил дополнительно предусмотреть 11 млрд руб. господдержки на реализацию замещающих проектов и активнее внедрять российский софт. По его словам, в числе отстающих отраслей пищевая и перерабатывающая промышленность, торговля, фармацевтика и растениеводство: соглашения на получение грантов с их представителями еще не подписаны.

«Коллеги, давайте без иллюзий: отсидеться не получится. Необходимо сформировать актуальный ландшафт ИТ-продуктов, запустить рейтингование проектов и компаний по степени готовности и достигнутым результатам», — призвал Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

По данным правительства РФ, спрос на отдельные программные продукты в 2022 году увеличился в 10–12 раз, а объем реализации услуг IT-компаний увеличился на 22%, до 2,2 трлн руб. В отрасли работают свыше 740 тыс. программистов (+13% к 2022 году). Кроме действующих мер поддержки в виде грантов, налогового маневра и льготного кредитования правительство намерено облегчить доступ к заказам госкомпаний и крупных отраслевых заказчиков без конкурса, если разработчик получит статус системно значимого, соответствующий проект закона был внесен в Госдуму. Также в правительстве РФ обсуждается идея ввести обязательные отчисления организаций за ипользование иностранного софта, и за счет этих денег поддерживать отечественных разработчиков в переходный период.

«Половина этой суммы может направляться на грантовую поддержку российских ИТ-компаний. За счет второй части станет формироваться залоговая масса для их льготного кредитования», — пояснил премьер-министр.

Наиболее сложным представители бизнеса назвали создание отечественного софта геометрического моделирования или так называемого геометрического ядра: в мире есть лишь несколько компаний, специализирующихся на этом. Его разработка в России планируется к 2028 году, но сроки могут быть сокращены. Как отметил гендиректор «Трансмашхолдинга» Дмитрий Комиссаров, создание ядра практически не окупается. При этом необходимо разработать единую систему для контроля жизненного цикла изделий и опережающие ИТ-решения на десятилетнюю перспективу, а финансирование проектов под конкретного заказчика требует льгот.

«Мы предложили механизм получения кредита с последующим списанием в случае успеха или возвратом средств в случае неуспеха», — отметил господин Комиссаров.

В числе проблем он назвал отсутствие конкурентоспособной российской электроники, достаточно стабильных операционных систем и предложил сформировать унифицированный банк данных между отечественными IT-компаниями. Генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков добавил, что функционал программного обеспечения должен быть стандартизирован, а среда разработки ПО — единой.

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов призвал создавать открытую архитектуру автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП), к которым могли бы присоединиться все участники ИЦК и дорабатывать их вне зависимости от конкретных поставщиков. «Есть очень серьезный вопрос с элементной базой, и просим правительство его проработать. Мы готовы выступать партнерами, это капиталоемкий проект», — подчеркнул господин Мордашов.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин предложил ввести мораторий на создание государственных информационных систем (ГИС) вне единой цифровой платформы «ГосТех»: сейчас ГИС не отвечают общему стандарту, и следует создать единую библиотеку стандартов данных, которая управлялась бы «ГосТехом».

В конце сессии Михаил Мишустин попросил госзаказчиков создавать венчурные фонды для поддержки стартапов, а Минфину РФ поручил проработать вопрос с расходованием части отчислений за использование зарубежного ПО на поддержку российских разработок. Премьер-министр также поблагодарил программистов и призвал их работать в России, а уехавших — возвращаться: «Там тоже хорошо, но дома лучше».

Владимир Зубарев

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