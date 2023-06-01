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Коммерсантъ FM
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В Германии прошел обыск у близкой знакомой подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Немецкие следователи провели обыск в квартире женщины, которая состояла в отношениях с подозреваемым в подрыве «Северных потоков», сообщили источники Sueddeutsche Zeitung. Женщина сотрудничает со следствием и проходит по делу о подрыве газопроводов как свидетель.

Свидетельница сообщила, что у нее и возможного подозреваемого — 26-летнего украинского военного — есть общий ребенок. У него взяли ДНК. Если она совпадет с ДНК, которая была найдена на яхте «Андромеда», то у следствия появится конкретный подозреваемый, пишет газета. Предполагается, что «Андромеда» использовалась для перевозки взрывчатки.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Все стороны согласны, что на газопроводах произошла диверсия. По информации немецких СМИ, следователи получили данные, свидетельствующие о причастности Украины к подрыву. РФ считает, что диверсию координировали спецслужбы США.

Россия в рамках Совета Безопасности ООН призывала к совместному расследованию взрывов на «Северных потоках», но ее резолюцию не приняли. Документ подготовили после материала американского журналиста Сеймура Херша, который со ссылкой на источник утверждал, что к взрывам в сентябре 2022 года были причастны США. Западные СМИ писали, что к подрывам может быть причастна проукраинская группировка.

Леонид Уварчев

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