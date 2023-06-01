Работы по рекультивации мусорного полигона в Горячем Ключе выполнили на 20%

Мусорный полигон в Горячем Ключе планируют ликвидировать до 2024 года в рамках федерального проекта «Чистая страна» и нацпроекта «Экология». Сейчас работы по рекультивации свалки выполнили более чем на 20%. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Как подчеркивает вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин, сейчас на месте полигона обустроен временный городок для рабочих, задействовано 14 единиц спецтехники.

Площадь полигона составляет 454 тыс. куб. м. Его закрыли зимой 2020 года по решению суда. Сама свалка находится в 2,8 км от Горячего Ключа.

Олег Исаев

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