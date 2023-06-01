Путин: Дед Мороз главнее меня, потому что берет свое начало от добрых дел

Президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», в ответ на вопрос одного из детей сказал: «Дед Мороз, я думаю, главнее [меня], потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы все люди грешные, нам нужно стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами, а именно к безусловной любви к ближнему, безусловной любви к своим близким, но на этом пути мы должны преодолевать трудности, они неизбежны»,— добавил глава государства (цитата по ТАСС).

После Владимир Путин развил свою мысль. Он сказал, что «если не идти по этому тернистому пути наверх», то не будет успехов. По его словам, «каждый должен идти вперед» и добиваться успехов «в той системе координат», в которой человек находится.

Встреча президента с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», проходила по видеосвязи. Как сообщается на сайте Кремля, в беседе участвовали семьи из Архангельской, Кировской, Магаданской, Новосибирской, Смоленской и Челябинской областей, Адыгеи и Карачаево-Черкесии.