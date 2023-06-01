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В Нижнем Новгороде представили серийный образец электокатамарана Ecocruiser

Sitronics Group представил серийный образец электрокатамарана Ecocruiser для прогулочных и туристических рейсов. Судно построили на верфи Emperium, в ближайшее время оно начнет курсировать в Нижнем Новгороде, рассказал исполнительный директор Sitronics Group Андрей Гурленов на конференции ЦИПР-2023.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», судно построено по собственному проекту компании по заказу компании «Водоходъ. Пассажирский Порт» (дочерняя компания «Водоходъ»).

В феврале 2021 года АО «Машпромлизинг» заключило договоры лизинга и контракты на строительство шести пассажирских речных судов на электротяге, из которых пять судов проекта Ecocruiser и один пассажирский электрический катамаран Looker 1100. Лизингополучателем является «Водоходъ».

Андрей Репин

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