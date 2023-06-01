Теракты распределят по округам

Увеличение количества преступлений террористической направленности, регистрируемых в последние годы, требует расширения списка судов, которые могут рассматривать уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Об этом говорится в документах Верховного суда (ВС) России, разработавшего законопроект об изменении территориальной подсудности дел террористической направленности. ВС предлагает разрешить проводить процессы во всех окружных флотских и военных судах, а не в четырех, как это предусмотрено сейчас. Это, по замыслу авторов законопроекта, позволит не только оптимизировать нагрузку на судей, но и сэкономит значительные бюджетные средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На настоящий момент в соответствии с действующим законодательством уголовные дела о преступлениях террористической направленности рассматриваются 1-м Восточным (бывший Дальневосточный), 2-м Западным (бывший Московский), Центральным (бывший Приволжский) и Южным (бывший Северо-Кавказский) окружными военными судами. Между тем с течением времени количество уголовных дел о связанных с терроризмом преступлениях растет, отмечают авторы разработанного в Верховном суде законопроекта. Так, в 2018 году четыре военных суда провели процессы по 275 делам в отношении 375 лиц, в 2019 году — 337 дел в отношении 469 граждан, в 2020 году — 414 дел в отношении 487 человек, в 2021 году — 505 дел в отношении 587 подсудимых, а в 2022 году — 612 дел в отношении 687 обвиняемых.

На рост числа «террористических» преступлений в последнее время повлиял тот фактор, что следственные органы стали квалифицировать по соответствующим статьям УК РФ деяния, которые ранее относили к менее тяжкому составу преступлений.

Например, поджоги военкоматов или релейных шкафов на железной дороге ранее обычно проходили по статье об умышленной порче или уничтожении имущества.

При этом, подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, 2-й Западный и 1-й Восточный суды на выездных заседаниях рассматривают дела в том числе на территориях тех субъектов РФ, на которые распространяется юрисдикция других окружных военных судов. Например, в 2020–2022 годах 2-й Западный окружной военный суд рассмотрел 592 таких дела, а 1-й Восточный — 286 дел.

Такая ситуация приводит к значительным финансовым затратам, отмечают авторы законопроекта: за указанный период времени расходы на проезд и проживание судей, транспортировку многотомных уголовных дел, а также другие, связанные с организацией процессов, составили 48,5 млн руб. во 2-м Западном окружном военном суде и 73,8 млн — в 1-м Восточном.

В связи с этим ВС РФ предлагает распространить территориальную подсудность уголовных дел террористической направленности на все ныне действующие девять окружных флотских и военных судов.

«В целях более оптимального использования рабочего времени судей и сокращения командировочных расходов предлагается возложить рассмотрение дел о преступлениях, совершение которых сопряжено с осуществлением террористической деятельности, на все окружные и флотские военные суды в соответствии с их юрисдикцией. Принятие такого решения позволит оптимизировать судебную нагрузку на судей, сократить сроки рассмотрения дел данной категории и сократит бюджетные средства на командировочные расходы»,— считают в Верховном суде. Законопроект уже утвержден пленумом ВС и будет направлен в Госдуму для рассмотрения.

Александр Александров