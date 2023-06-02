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Коммерсантъ FM
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Милену Пушкареву ждут в Москве в июле

26 мая на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Красноярск» мы рассказали историю 13-летней Милены Пушкаревой из Красноярского края («Прямой характер», Оксана Пашина). У девочки тяжелый сколиоз, искривление достигло 4-й степени. Чтобы предотвратить опасные осложнения, Милене требуется операция на позвоночнике, московские хирурги готовы провести ее по новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая устранит искривление, сохранив гибкость спины. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 316 359 руб.) собрана. Родители Милены благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Милена Пушкарева

Милена Пушкарева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Милена Пушкарева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 26 мая 17 609 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Красноярск», «Самара», «Иртыш», «Ставрополье», «Калининград», а также 136 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 28 детям на 30 747 123 руб.

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