Банк из дома — торги в пляс

УБРиР перенес свой головной офис из здания на улице Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге в БЦ «Саммит». Решение, в частности, связано с переводом трети персонала на удаленный режим работы. Прежнюю штаб-квартиру банк планирует полностью освободить до конца года и выставить на продажу. Интересанты сделки не раскрываются. По мнению экспертов, такие предложения сейчас востребованы на рынке коммерческой недвижимости из-за дефицита подобных объектов.



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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) сменил юридический адрес головного офиса. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе банка, теперь штаб-квартира УБРиРа официально зарегистрирована в бизнес-центре «Саммит» на улице 8 Марта, 51. Кроме того, осенью на первом этаже БЦ откроется флагманский офис УБРиРа для физических и юридических лиц. Ранее головной офис банка находился на ул. Сакко и Ванцетти, 67.

УБРиР, признанный в 2023 году Банком России значимым на рынке платежных услуг, работает преимущественно в Уральском федеральном округе. Президент банка — Антон Соловьев. По данным «СПАРК-Интерфакс», почти 30% акций кредитной организации принадлежат владельцу Русской медной компании (РМК) Игорю Алтушкину. После начала специальной военной операции банк попал под санкции Канады, Великобритании, США и Австралии.

В бизнес-центре «Саммит» сотрудники УБРиРа размещаются на пяти этажах, помещения занимают более 7 тыс. кв.м.

Основная часть персонала располагается в офисе формата open space. Для работающих дистанционно сотрудников предусмотрены коворкинги с необходимым офисным оборудованием. Оставшаяся часть подразделений банка располагается в офисном здании на улице Куйбышева, 95.

«Вместе с ведущими российскими архитекторами мы проанализировали все офисные здания, в которых работали наши сотрудники, и выбрали из них два самых перспективных, в которых перепланировка позволяла создать наиболее комфортные условия сотрудникам. Учитывались, в том числе, транспортная доступность, системы безопасности и инженерные сети»,— отметил директор департамента корпоративного развития и управления персоналом УБРиР Кирилл Попов.

Как пояснили в УБРиР, необходимость в переезде также была обусловлена переводом трети персонала на дистанционный формат работы. Такая тенденция в банке начала формироваться в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Головной офис банка в 13-этажном здании на ул. Сакко и Ванцетти располагался с 2006 года. Его площадь — почти 8 тыс. кв.м. В офисах работали около 1 тыс. человек.

В здании пока остается отделение банка и несколько подразделений. Освободить оставшиеся помещения УБРиР планирует до конца года, после чего объект продадут. В банке отметили, что на покупку объекта есть интересанты, но раскрывать их не стали.

Как рассказал «Ъ-Урал» аналитик Уральской палаты недвижимости (УПН) Константин Октаев, спроса на такие объекты стоит ожидать не со стороны инвесторов, а со стороны крупных компаний, приобретающих объект для собственной эксплуатации. «Средняя цена предложения на качественные офисные площади в центре города сейчас около 100 тыс. руб. за 1 кв.м арендопригодной площади. Но это если речь о мелкой нарезке. Цена на крупный объект может быть 80–90 тыс. руб. за 1 кв.м как верхняя планка, отправная точка для переговоров»,— пояснил господин Октаев.

По его мнению, в целом на рынке наблюдается дефицит подобных предложений.

«Для компании действительно проблематично найти в городе хороший офис, особенно крупный. Думаю, что в обозримой перспективе на здание может найтись покупатель, если цена не будет существенно выше среднерыночных показателей»,— считает эксперт.

Растущий спрос на коммерческую недвижимость подтвердил гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. «Сегодня есть спрос на хорошую офисную недвижимость класса А. На сегодняшний день у нас в офисном центре, который мы начинаем строить (Екатеринбург-Сити), забронировано 80% объектов. Площадь офисного центра — 36 тыс. кв. метров»,— отметил он.

Напомним, в Екатеринбурге были известны и другие случаи продажи банками своих головных офисов. Так, в 2020 году банк «Открытие» продал здание штаб-квартиры на улице Толмачева в Екатеринбурге и переехал в особняк на набережной Исети. С того же года продать здание своего головного офиса пытается банк «Нейва».

Диана Сунагатуллина, Мария Игнатова