Новые собственники Краснокамского бумкомбината создали для управления им профильную компанию

ООО «Кама», управляющее активами Камского целлюлозно-бумажного комбината, изменило структуру собственников. По данным «СПАРК-Интерфакс», участие подконтрольной предпринимателю Виктору Харитонину инвесткомпании Augment Investments Limited в уставном капитале ООО снизилось со 100% до 0,1%. Остальные 99,9% с 25 мая принадлежат ООО «Лес Инвест Холдинг». Это общество было учреждено Augment Investments Limited в Москве 3 мая. Основным видом деятельности «Лес Инвест Холдинг» указана деятельность холдинговых компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Кама» является первым в России производителем мелованной бумаги и единственным в РФ производителем мелованного картона. Выручка в 2022 году — 25,5 млрд руб., чистая прибыль — 5,9 млрд руб. В начале этого года банк «Открытие», которому «Кама» принадлежала с 2018 года, продал ее структурам Виктора Харитонина, совладельца фармацевтической компании «Фармстандарт».