Редактор социальных сетей

Обязанности:

1. Ведение основных страниц ВК и ОК «Ъ»:

Постоянный мониторинг повестки;

Рерайт и переупаковка материалов сайта;

Работа с визуалом: создание картинок по шаблонам, подбор фото и видео, заказ графики у дизайнера;

Создание и публикация историй и моментов;

Публикация постов на прямую и через сервис автопостинга SMMplaner;

Работа с контент-планом;

Мониторинг комментариев и сообщений сообщества;

Мониторинг статистики групп.

2. Ведение основной страницы «Ъ» в Instagram*:

Публикация постов;

Публикация storis;

Мониторинг комментариев.

3. Мониторинг страниц в ВК и Facebook* «Ъ» проектов Экономика и Политика:

Проверка корректности выхода публикаций;

Исправление ошибок;

Мониторинг комментариев и сообщений.

Требования:

Релевантный опыт работы от 1 года;

Грамотная письменная речь;

Понимание новостной повестки;

Способность самостоятельно принимать решение;

Понимание алгоритмов работы платформ ВК, ОК, Instagram* и Facebook*;

Умение работать в режиме многозадачности;

Знание принципов работы сервисов SMMplaner и JagaJam будет вашим плюсом;

Быть готовым выполнить тестовое задание.

Условия:

Оформление по ГПХ;

Удаленная работа (можно и в офисе);

График 5/2 посменно: с 8:00 до 15:30 и с 15:30 до 23:00 (неделя через неделю), каждый третьи выходные — дежурства (проверка корректности выхода публикаций, работа по запросам редакции);

Заработная плата: до 75 000 руб. ГРОСС.

Контакты для отправки резюме:

Романова Олеся romanova_o@kommersant.ru с пометкой «Кандидат на редактора социальных сетей». В сопроводительном письме напишите «Что такое "Коммерсантъ" и о чем он пишет».

*принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ