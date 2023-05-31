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Коммерсантъ FM
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Редактор социальных сетей

Обязанности:

1. Ведение основных страниц ВК и ОК «Ъ»:

  • Постоянный мониторинг повестки;
  • Рерайт и переупаковка материалов сайта;
  • Работа с визуалом: создание картинок по шаблонам, подбор фото и видео, заказ графики у дизайнера;
  • Создание и публикация историй и моментов;
  • Публикация постов на прямую и через сервис автопостинга SMMplaner;
  • Работа с контент-планом;
  • Мониторинг комментариев и сообщений сообщества;
  • Мониторинг статистики групп.

2. Ведение основной страницы «Ъ» в Instagram*:

  • Публикация постов;
  • Публикация storis;
  • Мониторинг комментариев.

3. Мониторинг страниц в ВК и Facebook* «Ъ» проектов Экономика и Политика:

  • Проверка корректности выхода публикаций;
  • Исправление ошибок;
  • Мониторинг комментариев и сообщений.

Требования:

  • Релевантный опыт работы от 1 года;
  • Грамотная письменная речь;
  • Понимание новостной повестки;
  • Способность самостоятельно принимать решение;
  • Понимание алгоритмов работы платформ ВК, ОК, Instagram* и Facebook*;
  • Умение работать в режиме многозадачности;
  • Знание принципов работы сервисов SMMplaner и JagaJam будет вашим плюсом;
  • Быть готовым выполнить тестовое задание.

Условия:

  • Оформление по ГПХ;
  • Удаленная работа (можно и в офисе);
  • График 5/2 посменно: с 8:00 до 15:30 и с 15:30 до 23:00 (неделя через неделю), каждый третьи выходные — дежурства (проверка корректности выхода публикаций, работа по запросам редакции);
  • Заработная плата: до 75 000 руб. ГРОСС.

Контакты для отправки резюме:

Романова Олеся romanova_o@kommersant.ru с пометкой «Кандидат на редактора социальных сетей». В сопроводительном письме напишите «Что такое "Коммерсантъ" и о чем он пишет».

*принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

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