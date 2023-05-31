Редактор социальных сетей

Обязанности:
1. Ведение основных страниц ВК и ОК «Ъ»:
- Постоянный мониторинг повестки;
- Рерайт и переупаковка материалов сайта;
- Работа с визуалом: создание картинок по шаблонам, подбор фото и видео, заказ графики у дизайнера;
- Создание и публикация историй и моментов;
- Публикация постов на прямую и через сервис автопостинга SMMplaner;
- Работа с контент-планом;
- Мониторинг комментариев и сообщений сообщества;
- Мониторинг статистики групп.
2. Ведение основной страницы «Ъ» в Instagram*:
- Публикация постов;
- Публикация storis;
- Мониторинг комментариев.
3. Мониторинг страниц в ВК и Facebook* «Ъ» проектов Экономика и Политика:
- Проверка корректности выхода публикаций;
- Исправление ошибок;
- Мониторинг комментариев и сообщений.
Требования:
- Релевантный опыт работы от 1 года;
- Грамотная письменная речь;
- Понимание новостной повестки;
- Способность самостоятельно принимать решение;
- Понимание алгоритмов работы платформ ВК, ОК, Instagram* и Facebook*;
- Умение работать в режиме многозадачности;
- Знание принципов работы сервисов SMMplaner и JagaJam будет вашим плюсом;
- Быть готовым выполнить тестовое задание.
Условия:
- Оформление по ГПХ;
- Удаленная работа (можно и в офисе);
- График 5/2 посменно: с 8:00 до 15:30 и с 15:30 до 23:00 (неделя через неделю), каждый третьи выходные — дежурства (проверка корректности выхода публикаций, работа по запросам редакции);
- Заработная плата: до 75 000 руб. ГРОСС.
Контакты для отправки резюме:
Романова Олеся romanova_o@kommersant.ru с пометкой «Кандидат на редактора социальных сетей». В сопроводительном письме напишите «Что такое "Коммерсантъ" и о чем он пишет».
*принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ