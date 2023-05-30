Не снял «башмак»

В Ульяновске следствие выясняет причины схода с железнодорожных путей двух грузовых вагонов поезда. Обошлось без жертв и утечек, однако авария привела к значительному ущербу. Следствие и надзорные органы не раскрывают подробностей обстоятельств, однако на совещании у губернатора секретарь регионального совбеза уже сообщил, что причиной стало элементарное «головотяпство» — не был убран с железнодорожных путей тормозной железнодорожный башмак. Подобные случаи уже происходили в России ­неоднократно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Приволжская транспортная прокуратура Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Во вторник, 30 мая, в 04:10 утра в Ульяновске на железнодорожной станции Ульяновск2 при маневровых передвижениях произошел сход двух железнодорожных цистерн с газовым конденсатом, одна из которых перевернулась. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (ЦМСУТ СКР). Ведомство отмечает, что пострадавших нет, разлива нефтепродуктов также не произошло, ведутся восстановительные работы. ЦМСУТ СКР сообщает, что начата доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба, до двух лет лишения свободы»). В ЦМСУТ СКР сообщать какие-либо подробности о причинах схода отказываются. В региональном УФСБ вероятность диверсии, о которой первоначально сообщали Telegram-каналы, опровергли, отметив, что сотрудники ведомства в расследовании не участвуют.

Между тем на заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области (аппаратном совещании) губернатор Ульяновской области Алексей Русских задал вопрос секретарю регионального совбеза Геннадию Неробееву о причинах аварии. Господин Неробеев, с утра уже побывавший на месте происшествия, доложил, что произошло элементарное «головотяпство». «Работяги не убрали башмак, и на башмак наехал вагон и съехал»,— сказал секретарь совбеза. Позднее, в беседе с «Ъ», он заметил, что «кто будет крайним и кто виноват, кто не убрал, и кто не проконтролировал — в этом уже разберутся следственные органы».

Противооткатные стальные (горочные) железнодорожные башмаки — приспособление в виде металлического упора, накладываемого на рельс под колесо вагона, неотъемлемый атрибут железной дороги, они препятствуют самопроизвольному движению подвижного состава на участках с уклоном. Первые башмаки появились в России одновременно с появлением паровоза братьев Черепановых.

Случаи схода вагонов с железнодорожных путей из-за неубранных «башмаков» происходили в России и ранее. Так, 13 декабря 2020 года на запасных путях станции Суоярви произошел сход колесной пары порожнего грузового вагона из-за находящегося на пути железнодорожного башмака. В июне 2021 года в Челябинской области на подъездном пути ЗАО «Завод Минплита» из-за неубранного башмака с железнодорожных путей сошел вагон-цистерна, повреждены 10 метров железнодорожного полотна. В мае 2021 года на станции Оленегорск Октябрьской железной дороги при отправлении с приемо-отправочного пути хозяйственного поезда (9 вагонов) из-за неубранного башмака сошли три вагона поезда, никто не пострадал. Башмак не был убран из-за того, что диспетчер, давая указание оператору поста на уборку «тормозных башмаков, не передал, сколько всего тормозных башмаков было установлено на составе. По той же причине, из-за передачи диспетчером неточной информации рабочим, в сентябре 2021 года на станции Безымянка Куйбышевской железной дороги произошел сход вагона. В январе этого года на станции Белово Западно-Сибирской железной дороги также из-за нарушения регламента взаимодействия между диспетчером и рабочими не был убран один из тормозных башмаков, вследствие чего произошел сход с железнодорожных путей одного вагона. Самая страшная катастрофа с железнодорожными цистернами во время маневровых работ произошла в пригороде Сызрани в 1980 году, когда из-за повреждения цистерны со сжиженным пропаном-бутаном выгорел поселок Машинистов, погиб 41 человек. Причиной трагедии тогда стало нарушение технологии маневровых работ.

Узнать мнение представителей РЖД, как избежать повторения случаев с забытыми башмаками, во вторник не удалось. В пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщили, что причины аварии устанавливаются.

В «Экспертном центре железнодорожного транспорта» (Москва) «Ъ» сказали, что «все эти случаи — это проявление человеческого фактора, от которого, к сожалению, не избавиться никогда».

Как сообщила Приволжская транспортная прокуратура, проверку всех обстоятельств происшествия и соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта ведет также Ульяновская транспортная прокуратура. Комментировать ситуацию с повторением случаев сходов вагонов из-за забытых башмаков в Приволжской транспортной прокуратуре отказались.

Сергей Титов, Ульяновск