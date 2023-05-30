Предвыборное послание

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем послании отметил улучшение инвестиционной привлекательности региона за последние пять лет. В рейтинге Агентства стратегических инициатив область закрепилась в первой десятке. Также глава региона указал на рост инвестиций на 22,5%, тогда как в предыдущие пять лет наблюдалось сокращение на 10%. Дмитрий Азаров обратил внимание на низкий уровень безработицы — за пять лет он был снижен в два раза. Глава региона также отметил пятикратное увеличение средств, выделенных из федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Азаров рассказал о результатах работы на посту главы региона за пять лет

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Азаров рассказал о результатах работы на посту главы региона за пять лет

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с посланием к жителям региона и депутатам губернской думы во вторник, 30 мая. Он рассказал о результатах работы на посту главы региона за пять лет.

Губернатор отметил, что выполнил обещанные в послании 2018 года задачи. Тогда он предлагал создать условия для опережающего технологического инфраструктурного развития, и первым шагом должно было стать улучшение инвестиционного привлекательности региона. «Сегодня в рейтинге инвестиционной привлекательности мы поднялись на 56 позиций, показав лучшую динамику в стране»,— подчеркнул глава региона. В рейтинге Агентства стратегических инициатив регион закрепился в первой ­десятке.

За пять лет в Самарской области было открыто 101 новое производство, создано более 48 тыс. рабочих мест. Дмитрий Азаров обратил внимание на низкий уровень безработицы — за пять лет он был снижен в два раза: «Если в 2017 году на 25,8 тыс. вакансий приходилось 17 тыс. соискателей, то теперь на 8,6 тыс. соискателей у нас более 47 тыс. вакансий. Почти в шесть раз больше вакансий, чем ­соискателей».

Также в послании 2018 года губернатор говорил о модернизации инфраструктуры и встраивании в международные транспортные коридоры. «Введены в строй два новых моста через реки Самару и Сок, отремонтированы семь мостов. Строится мост через Волгу как часть транспортного коридора в Западный Китай», — рассказал Дмитрий Азаров. Всего за пять лет в регионе построено и отремонтировано 3215 км дорог, в прошлом году — 712 км.

В 2017 году Дмитрий Азаров пообещал решить проблему обманутых дольщиков. На сегодня из 88 многократных домов, где были нарушены права дольщиков, проблема решена на 77 объектах. За пять лет в регионе введено в эксплуатацию 8,7 млн кв.м жилья. «Это по площади как два города Сызрани, построенных за пять лет»,— отметил ­губернатор.

За пять лет в Самарской области построено 115 и отремонтировано 192 объекта здравоохранения. В регионе обновлен парк машин скорой помощи, возрождена санитарная авиация. В период борьбы с пандемией построены инфекционные отделения в Самаре, Тольятти и Сызрани. Возведен новый корпус областной инфекционной больницы, открыто семь новых поликлиник и другое.

Дмитрий Азаров также отметил пятикратное увеличение средств, выделенных из федерального бюджета: «Объемы трансфертов, поступающих в бюджет Самарской области за пять лет, выросли в пять раз — с 18,7 млрд руб. в 2018 году до 95 млрд руб. в 2022 году».

Глава Самары Елена Лапушкина подчеркнула, что большое внимание Дмитрий Азаров уделил вопросам достижения технологического и экономического суверенитета: «Решение этих задач — в поддержке предпринимательства, сельского хозяйства, инициатив наших самарских жителей, в развитии транспортно-логистической системы, инвестиций в образование. В Самаре благодаря поддержке регионального правительства уже приняты системные решения в сфере общественного транспорта, действуют налоговые льготы для предпринимателей, ведется работа для строительства школ в рамках государственно-частного ­партнерства».

Дмитрий Азаров также отметил пятикратное увеличение средств, выделенных из федерального бюджета: «Объемы трансфертов, поступающих в бюджет Самарской области за пять лет, выросли в пять раз – с 18,7 млрд руб. в 2018 году до 95 млрд руб. в 2022 году».

Депутат Госдумы Михаил Матвеев отмечает, что норма федерального законодательства предусматривает отчеты глав регионов перед заксобраниями о результатах деятельности правительства: «Послания ввели в региональное законодательство при Николае Меркушкине. Во многом это дублирование послания президента. Губернатор не отчитывается перед депутатами, ни Меркушкин, ни Азаров не участвовали в отчете правительства. Формируется такая обстановка, при которой губернатор вместо того, чтобы отвечать на проблемные вопросы, сам формирует состав выступления и другим дает указания. Я к самой форме послания губернаторов отношусь скептически и считаю, что примерять на себя функции президента (пусть и в региональном масштабе) неправильно. Губернаторы должны отчитываться о своей работе, а не выступать с ­посланием».

Ранее Дмитрий Азаров официально заявил об участии в выборах губернатора Самарской области. Они пройдут 10 сентября 2023 года. Господин Азаров был назначен врио губернатора в сентябре 2017 года после отставки Николая Меркушкина. Спустя год он победил на выборах главы региона, набрав более 72% голосов ­избирателей.

Ани Айвазян