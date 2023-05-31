Lamoda запускает свою торговую марку

Онлайн-платформа Lamoda объявила о запуске продаж товаров под собственной торговой маркой Lamoda Home. В ассортимент нового бренда на этапе запуска войдут комплекты постельного белья и простыни. Производственным партнером онлайн-ритейлера стала одна из крупнейших текстильных фабрик России, которая ранее поставляла постельное белье IKEA. Для производства используется два вида ткани в нейтральных «базовых» оттенках: поплин, который можно не гладить, и похожий на шелк сатин. Стоимость комплекта постельного белья начинается от 2999 руб., простыни — от 1499 руб.

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