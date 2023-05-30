Американец обиделся на «пана»

Воронежский облсуд смягчил приговор 29-летнему уроженцу Польши, гражданину США и бывшему морскому пехотинцу Роберту Гилману, который прошлой осенью получил четыре с половиной года колонии за пьяное нападение на полицейского в Воронеже. Его наказание сокращено до трех с половиной лет колонии. В суде американец обвинил российские правоохранительные органы в нарушении его прав и объяснил причины произошедшего. Мужчина признался, что напился из-за личной травмы и оскорбления: работник воронежского вокзала заговорил с ним на польском языке и назвал «паном».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Гилман (в центре) перед началом заседания суда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Роберт Гилман (в центре) перед началом заседания суда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Воронежский областной суд рассмотрел апелляционные жалобу и представление на приговор Центрального райсуда, который в октябре прошлого года назначил гражданину США Роберту Гилману четыре года и шесть месяцев колонии общего режима за нападение на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). В зале суда присутствовали два сотрудника консульства США в России, а сам осужденный участвовал в заседаниях по видеосвязи из СИЗО-3, где он находится с января 2022 года.

Под стражей Роберт Гилман оказался за нападение на полицейского в здании дежурной части Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте.

Туда молодой человек попал 17 января: после жалоб пассажиров поезда Сухум—Москва, на котором он ехал в столицу, полицейские задержали его на железнодорожном вокзале в центре Воронежа. Американец был сильно пьян. В дежурной части он ударил полицейского ногой по ноге.

Несмотря на полное признание вины, раскаяние, многократные извинения и выплаты по 15 тыс. руб. потерпевшему и благотворительному фонду «Правопорядок-щит», американец получил почти максимальный срок наказания, предусмотренный статьей. Его защита считает это несправедливым и чрезмерно суровым. В апелляционной жалобе адвокат Виталий Иванников указал, что Гилману необоснованно отказали в рассмотрении дела в особом порядке. Прокуратура в апелляционном представлении также попросила скорректировать приговор, отменив в нем ссылку на то, что американец действовал из личной неприязни к сотруднику полиции.

Выступление Роберта Гилмана на первом заседании вчера, 29 мая, заняло больше часа. Мужчина начал говорить на русском языке, но из-за волнения часто сбивался и в итоге перешел на английский. «Потерпевший сказал, что не желает для меня реального наказания,— сказал Роберт Гилман.— В таком случае только потерпевший может измерить общественный вред, который я создал. Если его не было, зачем такое строгое наказание?»

Американец раскрыл также причины своего пьяного дебоша. Как указано в приговоре, он выпил бутылку вина и не менее 200 г водки, после чего бросился на сотрудника вокзала, а также выкрикивал антироссийские лозунги. Гилман утверждает, что начал пить после того, как его девушка потеряла ребенка, пока он служил в армии.

Конфликт на воронежском вокзале, по словам Гилмана, начался из-за того, что работник назвал его «паном».

«В Польше паном называют дворян или Христа. Его поведение сразило меня, так как я религиозен»,— заявил Роберт Гилман. После разговора началась перепалка.

«Я всегда смотрел на Россию как на священную державу, которую защищал мой отец, защищал его отец, защищал отец его отца,— неожиданно продолжил американец.— Я приехал сюда не для того, чтобы вредить общественному порядку. Я очень серьезно оскорбился, когда менеджер вокзала начал разговаривать со мной по-польски. У меня есть серьезная травма после жизни в Польше. Там наших особенно не любят и не уважают...»

Он добавил, что приехал в Россию, чтобы учиться по направлению кибербезопасности в МГУ, а также чтобы приносить пользу и продвигать идеи, которые давно развиваются в США. Гилман отрицает, что ударил полицейского преднамеренно. После выхода из здания вокзала на улицу он несколько раз упал на лед, так как был сильно пьян. Американец говорит, что ничего не видел из-за кровоподтеков у глаз и собственной рвоты. «Я служил в морской пехоте. Там выработались автоматические навыки самозащиты. В момент преступления я ни о чем не думал, я махал руками и ногами, чтобы защитить себя»,— объяснил подсудимый.

Выступление американца затянулись из-за его сильного волнения и перехода на английский язык. Переводчику было сложно понять, что говорит подсудимый из-за качества видеосвязи и быстрой речи Гилмана. Американец делал паузы, чтобы перевести дух или поправить перевод своих слов. В конце выступления Роберт Гилман раскритиковал действия полицейских. Он утверждает, что не делал этого раньше, так как обвинение обещало ему более мягкий срок — три года лишения свободы.

По его мнению, в отделении его незаконно оставили без медпомощи, а также не давали сходить в туалет и сделать телефонные звонки. «Меня содержали в очень плохих условиях, давали плохую воду, почти не давали пищу»,— сказал американец. Также у него есть претензии к содержанию в СИЗО, где, как считает Гилман, нарушаются правила пожарной безопасности.

«Нет ни одного человека, который бы пострадал, если бы меня не заключили под стражу,— вновь заговорил Гилман на русском языке.— Только я страдаю. Нет угрозы никому, только затормозился мой жизненный путь».

Из-за долгого выступления судья Сергей Черник объявил перерыв. На заседании 30 мая проблемы с переводом речи Гилмана сохранились, хотя защита позвала в суд другого переводчика. Американец в прениях в течение трех часов повторял аргументы своего выступления, которые вновь с трудом переводили. Он несколько раз извинился за эмоции, но вновь отметил, что приговор «оскорбил и оклеветал» его. В частности, в нем указано, что Гилман является наркоманом, однако в действительности он курил марихуану только в молодости, что не запрещено законом его страны.

Длительность выступления американца утомила даже консулов. После получаса в совещательной комнате суд удовлетворил представление прокуратуры и сократил наказание. В исполнение наказания зачтено время нахождения под стражей, а значит, американец сможет скоро просить о досрочном освобождении. Услышав решение, Гилман поблагодарил судью.

Сергей Толмачев, Воронеж