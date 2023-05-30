Санкт-Петербург признали лучшим городским брендом России

Санкт-Петербург занял 61 место в рейтинге городских брендов мира Brand Finance City Index, обогнав на 0,4 балла Москву, следует из данных консалтинговой компании Brand Finance, подготовившей рэнкинг. Кроме двух столиц в рейтинг не вошел ни один российский город, что делает Петербург лучшим в РФ по привлекательности бренда.

Населенные пункты оценивались респондентами по семи основным параметрам, включая известность, туристскую привлекательность, комфортность для проживания, условия для удаленной работы и учебы. Петербург получил 62,9 балла из 100 возможных, обойдя такие города как Варшава, Стамбул и Бухарест. Всего в рейтинг вошло 100 городов на основе опроса 15 тыс. человек. Топ-3 заняли Лондон, Нью-Йорк и Париж.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург снова занял первое место в стране по объему просроченных зарплат.

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