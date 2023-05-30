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Коммерсантъ FM
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В Подмосковном Волоколамском округе загорелся склад со спиртом

На складе предприятия «Константа-Фарм М» со спиртосодержащей продукцией в Волоколамском округе Московской области произошел пожар. Как передает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МЧС Подмосковья, площадь пожара достигла 3150 кв. м.

Как сообщало МЧС, сигнал о возгорании поступил в 12:37. Первоначально площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали 30 сотрудников, пожару присвоен высший ранг сложности. В МЧС уточняли, что на первом этаже склада горит пластик.

В тушении пожара задействованы 71 человек и 24 единицы техники. Причины пожара устанавливаются. К месту направили специалистов для замеров вредных примесей в воздухе.

«Константа-Фарм М» — фармацевтическая компания, производящая спиртосодержащую продукцию.

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