Операторов беспилотников начнут готовить в Нижегородской области

Школа операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) открылась на базе нижегородского отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). Об этом организаторы сообщили на странице «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Центр будет готовить операторов наземных средств управления беспилотниками, специалистов по защите объектов от БПЛА и аналитиков данных, полученных с помощью БПЛА. Обучение будет очным и дистанционным, в программе предусмотрена практика на симуляторах и полеты на квадрокоптерах. Стоимость курса в 36 часов для гражданских лиц составит 12-28 тыс. руб. в зависимости от программы обучения. Для военных курс будут преподавать бесплатно.

После обучения специалисты получат свидетельство установленного образца с присвоением квалификации, удостоверение авиационного учебного центра имени Героя Советского Союза Игоря Волка о повышении квалификации. Военнослужащим будет присвоена военно-учетная специальность Минобороны РФ.

Елена Ковалева