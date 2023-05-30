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Суд обязал московскую компанию разработать проект реставрации «Гранд-Отеля» в Краснодаре

Краевой арбитражный суд обязал АО «Электрогаз» разработать проект сохранения «Гостиницы «Гранд-Отель» Е. Г. Губкиной, 1888–1900 годы» в Краснодаре. Судебный акт опубликован в картотеке арбитражных дел.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в октябре 2022 года администрация Краснодарского края обратилась в суд к АО «Электрогаз» с требованием разработать проект сохранения здания и приспособления его для современного использования. Работы в том числе предусматривали ремонт фасада.

«Гостиница "Гранд-Отель" Е. Г. Губкиной, 1888–1900 годы» является объектом культурного наследия регионального значения и состоит из двух зданий. Литер А находится в оперативном управлении Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына». Литер Б — в собственности АО «Электрогаз».

Как указано в документах суда, полный комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия необходимо было завершить до 25 февраля 2021 года. Однако отмечается, что собственник так и не выполнил работы. Суд обязал АО «Электрогаз» принять меры по устранению нарушения требований в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов «Гранд-Отеля» Е. Г. Губкиной в течение шести месяцев.

По данным СПАРК, АО «Электрогаз» зарегистрировано в 1994 году в Москве. Основной вид деятельности компании — производство электромонтажных работ. Руководителем является Александр Карабанов. Чистая прибыль АО «Электрогаз» в 2022 году составила 207 млн руб.

Андрей Пугачев

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