Депутат Александр Шишлов не смог оспорить в кассации свой штраф за дискредитацию армии

Лидеру петербургского «Яблока», депутату городского Заксобрания Александру Шишлову не удалось оспорить назначенный ему штраф по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) в Третьем кассационном суде. Об этом он сообщил «Ъ-СПб» во вторник, 30 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В своем решении зампредседателя Третьего кассационного суда Александр Городков указал, что господин Шишлов «следовал по указанным в постановлении улицам города с плакатом», содержание которого, как отметили в суде, «подрывало имидж и доверие к использованию ВС РФ». Сам депутат на этот счет отметил, что ни в каких шествиях он не участвовал. Более того, ранее это вообще не упоминалось в материалах дела, и речь здесь может идти о приписках.

«То, чего нет ни в материалах дела, ни в жизни — какое-то шествие по улицам города, это вопрос судейского сообщества,— прокомментировал «Ъ-СПб» Александр Шишлов. — Пускай там выясняют, насколько это профессионально и соответствует статусу зампреда Конституционного суда. Вообще, система конституционных судов была создана, чтобы укрепить систему в целом, чтобы судебные разбирательства получили дополнительные гарантии независимости и объективности. А когда судья в своих решениях использует метод «копипаст», очевидно, что то, что попало в решение, было вытащено из какого-то другого. Это дискредитирует судебную систему. Если по существу, это дело политически мотивировано. Я не согласен с решением суда, и мы будем обжаловать его дальше в Верховном суде России».

Кроме того, заявил депутат, поскольку пройдена кассационная инстанция, он намерен направить дело уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой.

Напомним, ранее Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение Петроградского районного суда по делу главы фракции «Яблоко» в городском ЗакСе Александра Шишлова. В октябре прошлого года по статье о дискредитации армии парламентария оштрафовали на 35 тысяч рублей за публикацию трех постов на его личной странице «ВКонтакте».

Екатерина Рязанова, Андрей Цедрик

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте