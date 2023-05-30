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Коммерсантъ FM
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Депутат Верховной рады: суд постановил возбудить дело о госизмене против Зеленского

Суд на Украине постановил возбудить уголовное дело о госизмене против президента Владимира Зеленского и его команды, сообщил инициатор дела депутат Верховной рады Гео Лерос, который ранее был исключен из фракции «Слуга народа» и отстранен от заседаний. Он утверждает, что господин Зеленский назначал «агентов ФСБ» в штат Службы безопасности Украины (СБУ).

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Депутат назвал Госбюро расследований Украины, которое отказалось расследовать «государственное предательство» Владимира Зеленского, «карманным». Однако в Раде «через суд обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование», написал господин Лерос в Telegram.

По его словам, в качестве фигуранта дела должны быть допрошены глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, бывший начальник СБУ Иван Баканов и экс-замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслан Демченко. Он назвал их «изменниками» и обвинил в «тяжких преступлениях против украинского народа».

В марте 2020 года Гео Лерос опубликовал записи, на которых Денис Ермак, младший брат главы офиса президента Украины, обсуждал со знакомыми небезвозмездное продвижение людей на госдолжности. Генпрокуратура обнаружила в них признаки нарушения ряда статей УК, таких как мошенничество и разглашение гостайны. Самого Андрея Ермака господин Лерос называл «агентом ГРУ Российской Федерации». Господина Зеленского депутат считает своим врагом, потому что тот якобы «работает против интересов» украинского государства.

Лаура Кеффер

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