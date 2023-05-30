Суд расторг фиктивный брак ярославца с гражданкой Нигерии

Некрасовский районный суд Ярославской области признал недействительным брак местного жителя с гражданкой Нигерии, сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Деревянный молоток судьи

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В суд обратилась прокуратура после проверки, в ходе которой был выявлен факт регистрации на территории Некрасовского района гражданки Нигерии.

«Установлено, что фактически женщина по месту регистрации не проживает, согласие о ее регистрации в Некрасовском районе дано ее супругом. Вместе с тем проверка показала, что брак гражданина России и гражданки Нигерии заключен фиктивно, без намерения создать семью, а с целью получения иностранкой российского гражданства»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Суд удовлетворил требования прокурора Некрасовского района о расторжении брака. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Антон Голицын