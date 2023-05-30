Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о Ямских, Воронинских, Мальцевских и Пушкарских банях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ямские бани Фото: Ямские бани

Санкт-Петербург сегодня, лучшие бани Северной столицы — такие, чтобы не просто помыться-попариться, но еще и к истории прикоснуться.

Ямские бани на улице Достоевского, например, одни из старейших. Построены в 1859 году по заказу братьев Туляковых. Здесь всегда было чисто, просторно, престижно — парилась интеллигенция. Интересно: сначала улица называлась Ямской, но потом в баню полюбил захаживать Федор Михайлович Достоевский, и позже улицу переименовали в Достоевскую. Баню классик мировой литературы обожал, частенько даже работал здесь, писал свои мрачные шедевры. Заходил сюда и Владимир Ленин, поплескаться, был примерным чистюлей. Также бывали здесь Модест Мусоргский, Александр Блок, Николай Гумилев.

А вот еще Воронинские бани. Появились на соединении набережной Мойки и Фонарного переулка в 1871 году. Построены были по проекту архитектора Павла Сюзора, и он был удостоен за эти бани медалью. Они стали самыми высокотехнологичными в городе. Их оснастили особой вентиляцией, фонтанами, бассейнами, в них можно было регулировать уровень и температуру воды. Единственное, не знаю, открылись ли они после реконструкции — проверьте.

Теперь Мальцевские бани. В путеводителях Европы про них писали как про «лучшие европейские бани». Хотя в них было всего два отделения — за 20 коп. и 40 коп. В первом раздевалка представляла собой большущее помещение с диванами в три ряда. В богатой же раздевалке были сделаны отдельные кабинки, обтянутые бархатом. В самых роскошных помещениях, «семейных парных», стояли мраморные ванны. В советское время баня потеряла свой статус, название и стала просто баней №21.

Упомяну также Пушкарские бани. Чаще их именуют Шаляпинскими. Говорят, бывал Федор Иванович в этих банях и днем, и чуть ли не ночью. Вот только неизвестно, пел ли он здесь, как в московских Сандунах.