Госпакет акций Бийского аэропорта выставлен на торги

В рамках плана приватизации на продажу выставлен госпакет акций Бийского аэропорта. Как следует из документов к торгам, речь идет о продаже 354 702 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 5,1 % уставного капитала. Начальная стоимость – около 1,3 млн руб., шаг аукциона – 64,8 тыс. руб. Ранее торги по продаже этого актива не проводились. Подвести итоги торгов планируется 19 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс» на 2022 год, 28,6% авиапредприятия принадлежат ООО «Ати-Маркет», еще 23,5% – у ООО «Дельта плюс».

Аэропорт Бийска не принимает регулярные авиарейсы с 2009 года. Вопрос о реконструкции аэропорта поднимался региональными властями несколько раз. Планировалось, что он будет обслуживать гостей туристических зон «Сибирская монета» и «Бирюзовая Катунь». Однако работы на объекте не были начаты.

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Оксана Павлова