Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жилью для сирот подобрали статью

Экс-министра Саратовской области обвиняют в злоупотреблении полномочиями

СУ СКР по Саратовской области предъявило бывшему министру строительства региона Дмитрию Тепину обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-чиновнику инкриминируют срыв программы представления жилья детям-сиротам. Адвокат обвиняемого утверждает, что ранее его клиента подозревали в халатности, а дело переквалифицировали после того, как на ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин.

Бывший министр строительства и ЖКХ Саратовского региона Дмитрий Тепин

Бывший министр строительства и ЖКХ Саратовского региона Дмитрий Тепин

Фото: Садет Гашумова, Коммерсантъ

Бывший министр строительства и ЖКХ Саратовского региона Дмитрий Тепин

Фото: Садет Гашумова, Коммерсантъ

Бывшему министру строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрию Тепину предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Бывшему чиновнику вменяют в вину необеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обвиняемый занимал пост главы саратовского минстроя с февраля 2013-го по май 2019 года.

По данным следствия, в период с 2014 по 2019 год Дмитрий Тепин «умышленно не исполнил свои обязанности по реализации подпрограммы “Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”».

Чиновник, считают в СКР, не поручил подчиненным внести изменения в существовавший порядок составления аукционной документации и не увеличил до рыночной стоимости суммы контрактов на приобретение жилья для сирот (часто из-за заниженной суммы контракта застройщики не хотят продавать администрации жилье для социально незащищенных категорий — «Ъ»).

Кроме того, экс-министр не дал указания разработать региональный порядок результативного проведения аукционов и «не обеспечил надлежащий контроль за количеством имеющихся у одной из организаций однокомнатных квартир, подходящих по параметрам; также не принял иных мер, вследствие чего были нарушены права данной категории граждан».

26 мая следствие передало в Волжский районный суд Саратова ходатайство о заключении Дмитрия Тепина под домашний арест. Однако судья Виктор Кучко ходатайство не удовлетворил.

Адвокат бывшего министра Таймураз Тотиков объяснил отказ суда в назначении домашнего ареста тем, что за все время расследования экс-чиновник не скрывался и не пытался воздействовать на бывших подчиненных.

«Тепин уже с 19-го года не работает в этом министерстве. Мы понятия не имеем, о каких свидетелях идет речь, поскольку кадровый состав, насколько мне известно, сильно поменялся»,— заявил адвокат. Господин Тотиков уточнил, что его клиент исправно являлся по требованию следователей, несмотря на частые командировки в Москву: «Кроме того, у Тепина на иждивении один несовершеннолетний и двое малолетних детей».

Таймураз Тотиков пояснил, что ранее его клиенту вменяли в вину халатность (ст. 293 УК РФ). Но обвинение предъявили уже в злоупотреблении должностными полномочиями. Господин Тотиков считает, что статью переквалифицировали после того, как на ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Адвокат отметил, что его клиент был заинтересован в выдаче как можно большего количества жилья детям-сиротам, поскольку это способствовало бы его карьерному росту.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин отстранил от должности двух подряд руководителей саратовского следственного управления. Причиной послужили обращения жителей региона, в том числе и по вопросу непредоставления жилья детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья.

В пресс-службе саратовского СУ СКР пояснили, что дело о халатности возбуждали по факту, а «в ходе расследования установилась вина, действия виновного образовали указанный состав» — злоупотребление полномочиями.

«Минстрой РФ устанавливает цену квадратного метра для каждого региона для разных случаев, например, предоставления гражданам жилья. С 2016 по 2020 год эта сумма составляла для Саратовской области 32 тыс. руб. за кв. м. Тепин виноват только в том, что якобы не использовал возможности для увеличения этой суммы (а построить что-то на нее нереально), которые дает некое письмо минстроя»,— объяснил Таймураз Тотиков, уточнив, что письмо датировано 2019 годом, а его клиенту инкриминируют события начиная с 2014-го.

«Существует закон Саратовской области, который говорит, что минстрой области должен для каждого из муниципалитетов региона также устанавливать цены на квадратный метр. В этом законе указано, что цена квадрата для каждого из муниципалитетов не может быть выше установленной федеральным законом. Областной закон прямо запрещал Тепину и запрещает его преемникам делать то, за что Тепина сейчас пытаются привлечь,— сказал защитник Дмитрия Тепина.— Постараемся на каждом этапе и прокуратуру, и суд убеждать в том, что обвинение необоснованно, а Тепин к ответственности привлечен быть не может и не должен. Если мы обвиняем лицо в том, что оно злоупотребило своими полномочиями, мы должны указать, какими конкретно полномочиями лицо пренебрегло или злоупотребило для достижения своих преступных целей. Возможно, этот момент прояснят в будущем».

Господин Тотиков уточнил, что некая организация, о которой идет речь в релизе СКР,— КПСО, позднее ООО, «Госжилстрой». В 2020 году следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении неопределенного круга должностных лиц областного минстроя и регионального застройщика ООО «Госжилстрой». По данным следствия, в 2014–2018 годах региональный застройщик ООО «Госжилстрой» передал часть квартир, предназначенных для бывших детдомовцев, подрядчикам в качестве оплаты за работы. В результате из бюджета было оплачено на 388 квартир больше, чем необходимо.

Дарья Васенина, Саратов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...