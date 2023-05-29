Фирмы семьи бывшего саратовского градоначальника не смогли оспорить деприватизацию зданий больницы

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о возврате в государственную собственность зданий ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер». Комплекс расположен на улице Крымской в Заводском районе. Ранее АС Саратовской области удовлетворил иск прокуратуры, поданный в интересах территориального управления Росимущества — ответчик обжаловал решение, однако теперь оно вступило в законную силу. Теперь ООО «Геатон», ООО «Крокус», ООО «Деметра» и ООО «Мираж» более не смогут сдавать здание в аренду региональному учреждению здравоохранения.

По данным Kartoteka.ru, все компании зарегистрированы в Саратове, в доме номер 15 наулицу Крымской 14 августа 2013 года и числятся правопреемниками ООО «Парацельс». Учредителем ООО «Крокус» значится вдова экс-мэра Саратова Олега Грищенко Елена Грищенко. Единоличным владельцем ООО «Геатон» является Дмитрий Олегович Грищенко.

Прокуратура посчитала, что корпуса перешли в частные руки в результате незаконной приватизации. В суде выяснилось, что пять объектов сдавались в аренду больницу по краткосрочным договорам. Общий размер арендной платы, полученный владельцами объектов с 2010 по 2023 год, превысил 800 млн руб. Еще одно здание было продано городу за 114,7 млн руб.

Дарья Васенина