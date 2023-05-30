Экс-гендиректор Краснокамского бумкомбината нашел работу на другом предприятии

Бывший гендиректор ООО «Кама» (управляет активами основанного в 1933 году Камского целлюлозно-бумажного комбината) Владимир Дружков трудоустроился на Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ). Как сообщили на УЗПМ, господин Дружков две недели назад приступил к работе в должности технического директора предприятия. В его подчинении будут находиться две производственные площадки и несколько производственно-технических отделов завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Владимир Дружков возглавил «Каму» в июне 2020 года. В январе 2022-го его на посту гендиректора предприятия сменил Максим Писарев, а господин Дружков перешел на должность заместителя гендиректора по производству. Ранее Владимир Дружков сообщил «Ъ-Прикамье», что окончательно покинул «Каму», но где намерен продолжать карьеру, не раскрывал.

УЗПМ входит в одноименную ГК, которая разрабатывает и производит противогололедные материалы под маркой «Бионорд», предназначенные для борьбы с наледью на автомобильных дорогах, тротуарах и взлетно-посадочных полосах аэродромов. Также группа выпускает морозостойкие добавки в бетон, шампуни для мытья проезжей части, антипылевые составы, средства для обработки пищевых холодильных камер. Одна из производственных площадок завода находится в Краснокамске. Выручка УЗПМ по итогам 2022 года — 7,99 млрд руб., чистая прибыль — 1,94 млрд руб.