Президент Южной Осетии надеется на скорое вхождение республики в состав России

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что надеется на скорое вхождение частично признанной Южной Осетии в состав России. Об этом он сказал в видеообращении к гражданам страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Гагалоев отметил, что Южная Осетия «всецело поддержала» присоединение к России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. «Мы рады за наших друзей, что настал исторический момент, когда стремление народа к воссоединению с Россией совпало с геополитической возможностью осуществления этого шага. Надеюсь, недалек тот день, когда придет и черед Южной Осетии»,— сказал он (цитата «РИА Новости»).

В выступлении Алан Гаглоев также назвал Россию главным союзником Южной Осетии. Он дополнил, что у руководства непризнанной республики выстроены конструктивные и дружественные взаимоотношения с российским правительством.

30 марта прошлого года Анатолий Бибилов, который на тот момент был президентом Южной Осетии, заявил о планах присоединения к России. Он выступал за объединение в один регион с Северной Осетией. После выборов президента республики Алан Гаглоев, занявший этот пост, заявил, что вопрос о вхождении в состав России нужно отложить. В мае 2022-го он приостановил указ о референдуме по этому вопросу. В июне господин Гаглоев приезжал в Москву для консультаций о вступлении в РФ.

Олеся Павленко