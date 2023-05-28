В Рыбинске вместо музея появится филармония

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков объявил о планах создать в городе филармонию. Об этом градоначальник написал на своей странице в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рыбинск

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Рыбинск

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

По мнению Дмитрия Рудакова создание филармонии упростит процесс приглашения на выступления в Рыбинск известных музыкантов.

«Планируем создать в Рыбинске филармонию. Сейчас функции филармонии выполняет Музей фортепиано. Но Алексею Ставицкому нужна помощь в организации концертной деятельности и популяризации классического музыкального искусства. Сегодня концерты прекрасных музыкантов проходят благодаря личным связям создателя нашего музея. Зарегистрировав филармонию, мы сможем войти в филармонический график выступлений лучших музыкальных коллективов и исполнителей страны»,— заявил Дмитрий Рудаков.

Андрей Иванов