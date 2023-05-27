МУП «ЖКХ города Туапсе» выплатит 75 млн рублей за разлив нефтепродуктов в Черное море

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с МУП «ЖКХ города Туапсе» 75,7 млн руб. за загрязнение нефтепродуктами Черного моря. Решение суда опубликовано в картотеке арбитржаных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Росприроднадзора Фото: Пресс-служба Росприроднадзора

С иском в суд о возмещении вреда, причиненного водному объекту, обратилось в сентябре 2021 года Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.

Как видно из материалов дела, 23 мая 2021 года в акватории Черного моря (между причалом №1 «А» и городским пляжем Туапсе) попали 8 тонн нефтепродуктов.

Эксперты установили, что в створе глубоководного канализационного выпуска эксплуатируемого МУП «ЖКХ города Туапсе» выделяется вещество темного цвета с характерным запахом нефтепродукта. Глубоководный выпуск является частью очистных сооружений канализации (ОСК) города Туапсе, которые расположены в поселке Холодный Родник Туапсинского района. ОСК эксплуатируются юридическим лицом — МУП «ЖКХ города Туапсе».

Согласно протоколу измерений проб воды, концентрация нефтепродуктов в акватории Черного моря превысила предельно допустимую в среднем в 11,7 раза. Площадь загрязнения на 24 мая 2021 года составила 11,3 млн кв. м.

МУП ЖКХ города Туапсе тогда привлекли к административному штрафу в размере 225 тыс. руб. Размер вреда, причиненного водному объекту, согласно расчету, составил 75,7 млн руб. Добровольно оплатить причиненный вред ответчик отказался.

«Источником загрязнения акватории Черного моря является глубоководный канализационный выпуск, находящийся в хозяйственном ведении МУП "ЖКХ города Туапсе". Нефтепродукты попали в канализационный коллектор и далее в акваторию Черного моря из-за ненадлежащего исполнения МУП "ЖКХ города Туапсе" обязанности поддерживать имущество в исправном для эксплуатации состоянии»,— говорится в решении суда.

Как сообщал «Ъ-Кубань», разлив нефтепродуктов произошел вечером 24 мая 2021 года. На следующее утро в Туапсе ввели режим повышенной готовности и приступили к ликвидации аварии. К обеду водолазы МЧС нашли место утечки, в течение нескольких часов акватория была очищена от нефтепродуктов. Росприроднадзор по данному факту возбудил дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов) в отношении МУП «ЖКХ города Туапсе».

Тат Гаспарян

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