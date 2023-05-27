Губернатор Псковской области сообщил о поврежденном из-за взрыва здании нефтепровода

В Невельском районе Псковской области произошел взрыв, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. В результате повреждено административное здание нефтепровода, никто не пострадал.

Инцидент произошел рано утром сегодня, 27 мая, вблизи деревни Литвиново. «Предварительно здание повреждено в результате атаки двух БПЛА»,— написал господин Ведерников в Telegram, пообещав привести подробности по итогам работы оперативной группы.

По данным Telegram-канала Baza, ЧП случилось на нефтеперекачивающей станции «Транснефти». После атаки на ее территории произошли два взрыва. Канал уточняет, что повреждены фасады и остекления трех административных зданий.

Лаура Кеффер