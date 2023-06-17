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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 72 года директору Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрию Чиханчину

Юрий Чиханчин

Юрий Чиханчин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Юрий Чиханчин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов:

— Уважаемый Юрий Анатольевич! Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения! Знаю Вас как человека с исключительными деловыми качествами, профессионала своего дела, компетентного и грамотного руководителя. Благодаря Вашему богатому опыту, глубоким знаниям и взвешенному подходу к делу Вы с успехом выполняете задачи, поставленные перед Росфинмониторингом, принимаете грамотные решения, направленные на развитие нашей страны. В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых свершений на благо России.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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