Сегодня исполняется 72 года директору Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрию Чиханчину

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Юрий Чиханчин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов:

— Уважаемый Юрий Анатольевич! Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения! Знаю Вас как человека с исключительными деловыми качествами, профессионала своего дела, компетентного и грамотного руководителя. Благодаря Вашему богатому опыту, глубоким знаниям и взвешенному подходу к делу Вы с успехом выполняете задачи, поставленные перед Росфинмониторингом, принимаете грамотные решения, направленные на развитие нашей страны. В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых свершений на благо России.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»