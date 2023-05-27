Украинский регулятор предложил увеличить тарифы на электроэнергию вдвое с 1 июня

Тарифы на электроэнергию на Украине могут вырасти в два раза с 1 июня. С таким предложением выступила Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Глава регулятора Руслан Кайдаш направил письмо в министерство энергетики. Выдержки из документа приводит портал «Энергореформа» (проект «Интерфакс-Украины»).

Регулятор предложил «внедрить первый этап корректировки цен на электрическую энергию с применением единой цены без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт·ч». Утверждается, что это улучшит финансовые показатели госкомпаний «Энергоатом» и «Укргидроэнерго». По мнению регулятора, нужно постепенно приводить цены на электроэнергию для бытовых потребителей к рыночному уровню.

НКРЭКУ ранее уже допускала повышение тарифов вдвое для населения. Это объяснялось необходимостью восстановить энергетическую инфраструктуру. Сейчас население платит 1,44 гривны за кВт·ч, если потребляется менее 250 кВт·ч в месяц и 1,68 гривны за кВт·ч, если больше.

Леонид Уварчев