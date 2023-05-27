Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Украинский регулятор предложил увеличить тарифы на электроэнергию вдвое с 1 июня

Тарифы на электроэнергию на Украине могут вырасти в два раза с 1 июня. С таким предложением выступила Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Глава регулятора Руслан Кайдаш направил письмо в министерство энергетики. Выдержки из документа приводит портал «Энергореформа» (проект «Интерфакс-Украины»).

Регулятор предложил «внедрить первый этап корректировки цен на электрическую энергию с применением единой цены без дифференциации по объемам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт·ч». Утверждается, что это улучшит финансовые показатели госкомпаний «Энергоатом» и «Укргидроэнерго». По мнению регулятора, нужно постепенно приводить цены на электроэнергию для бытовых потребителей к рыночному уровню.

НКРЭКУ ранее уже допускала повышение тарифов вдвое для населения. Это объяснялось необходимостью восстановить энергетическую инфраструктуру. Сейчас население платит 1,44 гривны за кВт·ч, если потребляется менее 250 кВт·ч в месяц и 1,68 гривны за кВт·ч, если больше.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...