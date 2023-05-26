Умер уличный художник Zoom. Информацию в соцсетях подтвердили режиссер Кирилл Серебренников и актер Павел Кабанов. Настоящее имя и возраст художника остались в тайне.

Наиболее известная работа художника — антивоенное граффити «Ядерная репка» на Херсонской улице в Санкт-Петербурге. На зданиях в Москве Zoom часто изображал популярных киногероев: трио Трус, Балбес и Бывалый в переулке Сивцев Вражек, Джулс и Винсент Вега на Большой Серпуховской улице, Джин Келли в 3-м Монетчиковском переулке.

«В наше время принято быть тертым циником, город не любить или в своей любви не признаваться. А я честно скажу — люблю Москву. Последнее время такие слова можно слышать только из каких-то псевдопатриотических рупоров. И моя задача — помочь людям признаться в своей любви без стеснения»,— рассказывал художник в интервью изданию «Афиша» в 2016 году.