Потянулись на юг

Российская торговля все активнее перемещается не только на восток, но и на юг, а использование традиционно более развитой инфраструктуры западного направления ограничивается как действием санкций (в том числе пятого пакета санкций ЕС, содержащего запрет на операции российских и белорусских перевозчиков), так и закрытием пунктов пропуска и снижением их пропускной мощности. По данным белорусской таможни, озвученным на Евразийском экономическом форуме, количество грузовых автомобилей, проходящих через Белоруссию ежедневно, сократилось с 7 тыс. до 3,5 тыс., из пяти пунктов пропуска на границе с Польшей работает один.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сокращение оборота сопоставимо с данными ЕС по торговле с Россией — с февраля прошлого года к марту этого ежемесячный объем европейского экспорта в РФ снизился с €7,3 млрд до €4,3 млрд (импорт упал сильнее — почти в пять раз, однако поставки энергоресурсов шли в основном по морю). Грузопоток с Китаем, напротив, растет — с начала года количество оформленных транспортных средств, по данным ФТС, увеличилось в полтора раза. Рост объясняется не только возросшим спросом, но и снятием ковидных ограничений с китайской стороны.

Увеличение потока из Азии, однако, отнюдь не компенсировало выпадение прямых европейских поставок, значительная их часть была переориентирована на южные маршруты — это вынуждает расширять и пункты пропуска на границе РФ со странами ЕАЭС и Грузией. В пограничном Верхнем Ларсе количество полос должно вырасти с 14 до 39 — предполагается, что это увеличит пропускную мощность пункта в пять раз. Идет реконструкция и пунктов пропуска на границе с Азербайджаном — по плану Минстроя, это должно дать увеличение пропускной мощности в семь раз, под расширение логистики обновляется и нормативная база по транзиту товаров.

Резкое увеличение оборота со странами ЕАЭС и ближайшими соседями, а также невозможность направить все торговые потоки через Восточный полигон в порты Дальнего Востока делает обоснованным не только развитие коридора «Север—Юг», рамочное соглашение о создании которого было подписано еще в 2000 году, но и усиление взаимодействия таможен стран «пятерки». Ранее контролем за движением подсанкционных товаров была обеспокоена именно российская сторона, сейчас контроль за оборотом с третьими странами усиливает ЕС. Восприятие же санкционных рисков, ранее ограничивавшее интерес к транзиту через Иран, вероятно, претерпело значительные изменения вслед за введением санкций в отношении РФ. Это, впрочем, не снимает с контрагентов риски вторичных санкций — так, на прошлой неделе индийская Gatik Ship Management, перевозившая российскую нефть, все же столкнулась с отзывом сертификатов Lloyd’s Register на 21 судно.