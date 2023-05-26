Переговоры ВТБ о покупке доли в «Яндексе» находятся на начальном этапе

Переговоры ВТБ о покупке доли в «Яндексе» находятся на самом начальном этапе, сообщил зампред правления банка Дмитрий Пьянов. По его словам, источником финансирования для покупки доли станут средства клиентов.

«На самом начальном»,— ответил на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах V съезда Ассоциации банков России господин Пьянов (цитата по «Прайму»).

Российские активы «Яндекса» оцениваются примерно в $7–7,5 млрд. По данным аналитиков, сделка будет закрыта в конце 2023-го — начале 2024 года. О том, что ВТБ изучает возможность войти в состав консорциума инвесторов, сообщил 23 мая глава банка Андрей Костин. Окончательное решение будет приниматься после переговоров о размере доли и сумме сделки.

Основным акционером «Яндекса» является семейный траст сооснователя компании Аркадия Воложа. Его фонду LASTAR Trust принадлежит 8,5% капитала «Яндекса» (45,1% голосов). Траст больше не имеет права голоса: в 2022 году он передал свое право голоса независимым членам совета директоров компании.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что «Яндекс» предложит инвесторам выбрать из трех вариантов: сохранить долю в российском бизнесе, получить денежную компенсацию или долю в международных стартапах. Совет директоров «Яндекса» на заседании 25 мая решил, что новые акционеры после вхождения в капитал компании не получат над ней контроля.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «"Яндекс" обрабатывает варианты».

Мария Федотова