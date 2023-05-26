Путин: большинство бизнесменов показали, что их интересы связаны с Россией

Президент Владимир Путин заявил, что большинство отечественных предпринимателей делом доказали, что их интересы связаны с Россией. Такое заявление он сделал сегодня, 26 мая, на встрече с представителями общественной организации «Деловая Россия», приуроченной к Дню российского предпринимательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Абсолютное большинство отечественных предпринимателей, я хочу это подчеркнуть, убедительно делом показали, что именно с Россией связаны ваши интересы, желание открывать и расширять производство, приобретать активы»,— отметил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что при участии деловых кругов российские власти начали системно снижать административную нагрузку на бизнес, ввели оценки влияния нормативных актов на работу компаний и организаций, сократили количество проверок, упростили отчетности и подачу других обязательных документов.

Господин Путин добавил, что российский бизнес является неотъемлемой частью мировой экономики. В связи с этим бизнесменам необходимо искать новых зарубежных партнеров и различные рынки сбыта за границей. «Россия не должна замыкаться только на внутреннем рынке, это путь к автаркии»,— добавил господин Путин.

Александр Кислов