В Москве задержан экс-директор завода, обвиняемый в хищении средств при ремонте военной техники

Бывший исполнительный директор расположенного в Батайске Ростовской области Авиаприборного ремонтного завода Сослан Урумов, подозреваемый в хищениях денежных средств государственного оборонного заказа и ПАО «Роствертол», задержан сотрудниками правоохранительных органов. Предположительно более полугода он скрывался на территории ДНР и ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, Сослан Урумов был задержан в Москве 24 мая. В ближайшее время он будет перевезен в СИЗО в Ростовской области, поскольку ранее его заочно арестовал на два месяца Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

Как сказано в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ, в отношении Сослана Урумова возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По данным ведомства, экс-директор завода реализовывал мошеннические схемы, связанные с ремонтом военной техники при выполнении государственного оборонного заказа. Также его подозревают в фиктивном трудоустройстве работников в ПАО «Роствертол». Ущерб от действий задержанного оценивается в 4 млн руб.

После возбуждения уголовных дел Сослан Урумов скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. «По имеющейся информации, он более полугода скрывался на территории ЛНР и ДНР»,— сказано в сообщении УФСБ. Источник «Ъ» добавил, что мужчина «просто прятался, участия в боевых действиях не принимал».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону