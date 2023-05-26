В Тюменской области двух сотрудников уголовного розыска обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Двум сотрудникам УУР УМВД по Тюменской области предъявили обвинение по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), рассказал «Ъ-Урал» осведомленный источник. Обстоятельства дела пока не раскрываются.

По данной статье силовикам грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. В пресс-службе СКР по Тюменской области от комментариев по поводу возбуждения уголовного дела воздержались.

Напомним, в прошлом году в Удмуртии двое бывших сотрудников уголовного розыска управления МВД по Ижевску были признаны виновными в злоупотреблении полномочиями. Бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска назначили наказание в виде лишения свободы на два года. Старший оперуполномоченный получил 1 год 9 месяцев, обоим условно с испытательным сроком два года.

Диана Сунагатуллина

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