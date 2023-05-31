Место в рейтинге Топ-60 стоматологических сетевых клиник России*

|
|Место в рейтинге
|Название
|Город
|Адрес
|1
|Немецкий Имплантологический Центр на Мичуринском
|Москва
|Пр-т Мичуринский, 26
|2
|Belgravia Dental Studio
|Москва
|Ул. Молодогвардейская, 2/1
|3
|ABC Clinic
|Краснодар
|Ул. Дзержинского, 161/1
|4
|Стоматологическая клиника «РуДента»
|Москва
|Пр-д Березовой Рощи, 6
|5
|Немецкий центр эстетической стоматологии SDent
|Москва
|Ул. Профсоюзная, 31/1
|6
|Iceberg Dental Trauma Center
|Москва
|Ул. Щукинская, 2
|7
|«Белая Радуга»
|Москва
|Наб. Котельническая, 25/1
|8
|Стоматологическая клиника Beauty Line
|Москва
|Ул. Никольская, 10
|9
|Бостонский Институт Эстетической Медицины
|Москва
|Пр-т Мичуринский, 7/1
|10
|Сеть стоматологических клиник «Доктор Мартин»
|Москва
|Пер. Товарищеский, 12/6
|11
|Международный Центр Дентальной Имплантации «ЭспаДент»
|Москва
|Ул. Мишина, 35–38
|12
|Стоматология Agami Center
|Москва
|Ул. Советской Армии, 17/52
|13
|Группа Клиник «Стоматологическая практика»
|Челябинск
|Ул. Братьев Кашириных, 54г
|14
|Стоматология «Менделеев»
|Москва
|Пер. Подсосенский, 28
|15
|Сеть стоматологических клиник для детей и взрослых «Вероника»
|Санкт-Петербург
|Ул. Савушкина, 8/2
|16
|Клиника семейной стоматологии «МедГарант»
|Санкт-Петербург
|Ул. Киевская, 3/1А
|17
|«Дентал-Сервис»
|Новосибирск
|Ул. Героев Труда, 4
|18
|STAMUS Dental Clinic
|Краснодар
|Ул. Мачуги, 1/1
|19
|«Мастерская улыбок»
|Санкт-Петербург
|Пр-т Загородный, 26
|20
|Happy Dents
|Москва
|Пр-т Ленинский, 111/1
|21
|Сеть стоматологических клиник «Дента-Эль»
|Москва
|Пр-т Университетский, 4
|22
|Сеть стоматологических клиник «МЕДИ»
|Санкт-Петербург
|Пр-т Невский, 82
|23
|«Прайм-стоматология»
|Рязань
|Ул. Есенина, 110
|24
|Стоматологический комплекс «ПрезиДЕНТ»
|Москва
|Ул. Люблинская, 161
|25
|Клиника эстетической ортодонтии «Конфиденция»
|Санкт-Петербург
|Ул. Чайковского, 5/10
|26
|Стоматология инновационных технологий Smile-at-Once
|Москва
|Ул. Станиславского, 11/1
|27
|SKYDENT
|Новосибирск
|Ул. Военная, 9/2
|28
|Стоматологическая клиника «РеСто»
|Ижевск
|Ул. Удмуртская, 304н
|29
|Сеть стоматологических клиник «СМ-Стоматология»
|Москва
|Ул. Ярославская, 4/2
|30
|Сеть стоматологических клиник «РУССДЕНТ»
|Краснодар
|Ул. Братьев Игнатовых, 120
|31
|«Спартамед»
|Омск
|Ленинградская пл., 6
|32
|Сеть стоматологических клиник «РАЙДЕН»
|Санкт-Петербург
|Пр-т Ленинский, 116
|33
|Стоматология «Доктор Дент»
|Санкт-Петербург
|Пр-т Литейный, 24
|34
|Стоматологическая клиника «Гильдия стоматологов»
|Санкт-Петербург
|Пр-т Сизова, 21/2
|35
|Hollywood smile
|Краснодар
|Ул. Скорняжная, 90
|36
|Стоматология «РениДент»
|Санкт-Петербург
|Ул. Анисимова, 5/7
|37
|«Династия врачей»
|Москва
|Ул. Талалихина, 2/1, с. 7
|38
|SmileSpa
|Тула
|Ул. Лейтейзена, 78
|39
|Cеть стоматологий George Group
|Владивосток
|Пр-т Океанский, 41
|40
|«Галерея улыбок»
|Санкт-Петербург
|Ул. Красуцкого, 3/2
|41
|Сеть стоматологических клиник Dental Forte
|Набережные Челны
|Бул. Галиаскара Камала, 24а
|42
|Центр Инновационной Стоматологии Regale
|Москва
|Ул. Люсиновская, 72
|43
|Стоматологический центр «Аэлита»
|Санкт-Петербург
|Ул. Киевская, 6/3
|44
|Сеть стоматологических клиник «Вэладент»
|Челябинск
|Ул. Каслинская, 99в
|45
|Стоматологический центр «Дентика»
|Воронеж
|Ул. Ленина, 104б
|46
|Центр стоматологии «32 Практика»
|Пермь
|Пр-т Комсомольский, 28а
|47
|«Легкая стоматология»
|Москва
|Ул. Шверника, 12/2, к. 1
|48
|«ОртоЛайк»
|Москва
|Бул. Энтузиастов, 2
|49
|Авторская клиника Cosmodent
|Томск
|Иркутский тракт, 5
|50
|Немецкая стоматология RECOMENDENT
|Новосибирск
|Ул. Салтыкова-Щедрина, 118
|51
|Стоматологическая клиника «Ольга»
|Волгоград
|Ул. Комсомольская, 6
|52
|Сеть клиник щадящей стоматологии «Пандент»
|Санкт-Петербург
|Ул. Восстания, 47
|53
|Сеть стоматологических клиник «Клиника Доброго Стоматолога»
|Санкт-Петербург
|Пр-т Народного Ополчения, 10
|54
|Innovastom
|Москва
|Жуков пр-д, 21б
|55
|Стоматология «Урсула»
|Екатеринбург
|Ул. Уральская, 75
|56
|Сеть стоматологических клиник «Премьера»
|Уфа
|Ул. Менделеева, 11
|57
|Colibri Dental
|Москва
|Ул. Краснопролетарская, 7
|58
|Стоматологическая клиника ЗУУБ.РФ
|Москва
|Ул. 2-я Брестская, 46/1
|59
|Сеть стоматологических клиник Dental Way
|Москва
|Ул. Станционная, 7
|60
|Сеть стоматологических клиник САДКО
|Нижний Новгород
|Ул. Бекетова, 13