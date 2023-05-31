Место в рейтинге Топ-60 стоматологических сетевых клиник России*

Место в рейтинге Название Город Адрес 1 Немецкий Имплантологический Центр на Мичуринском Москва Пр-т Мичуринский, 26 2 Belgravia Dental Studio Москва Ул. Молодогвардейская, 2/1 3 ABC Clinic Краснодар Ул. Дзержинского, 161/1 4 Стоматологическая клиника «РуДента» Москва Пр-д Березовой Рощи, 6 5 Немецкий центр эстетической стоматологии SDent Москва Ул. Профсоюзная, 31/1 6 Iceberg Dental Trauma Center Москва Ул. Щукинская, 2 7 «Белая Радуга» Москва Наб. Котельническая, 25/1 8 Стоматологическая клиника Beauty Line Москва Ул. Никольская, 10 9 Бостонский Институт Эстетической Медицины Москва Пр-т Мичуринский, 7/1 10 Сеть стоматологических клиник «Доктор Мартин» Москва Пер. Товарищеский, 12/6 11 Международный Центр Дентальной Имплантации «ЭспаДент» Москва Ул. Мишина, 35–38 12 Стоматология Agami Center Москва Ул. Советской Армии, 17/52 13 Группа Клиник «Стоматологическая практика» Челябинск Ул. Братьев Кашириных, 54г 14 Стоматология «Менделеев» Москва Пер. Подсосенский, 28 15 Сеть стоматологических клиник для детей и взрослых «Вероника» Санкт-Петербург Ул. Савушкина, 8/2 16 Клиника семейной стоматологии «МедГарант» Санкт-Петербург Ул. Киевская, 3/1А 17 «Дентал-Сервис» Новосибирск Ул. Героев Труда, 4 18 STAMUS Dental Clinic Краснодар Ул. Мачуги, 1/1 19 «Мастерская улыбок» Санкт-Петербург Пр-т Загородный, 26 20 Happy Dents Москва Пр-т Ленинский, 111/1 21 Сеть стоматологических клиник «Дента-Эль» Москва Пр-т Университетский, 4 22 Сеть стоматологических клиник «МЕДИ» Санкт-Петербург Пр-т Невский, 82 23 «Прайм-стоматология» Рязань Ул. Есенина, 110 24 Стоматологический комплекс «ПрезиДЕНТ» Москва Ул. Люблинская, 161 25 Клиника эстетической ортодонтии «Конфиденция» Санкт-Петербург Ул. Чайковского, 5/10 26 Стоматология инновационных технологий Smile-at-Once Москва Ул. Станиславского, 11/1 27 SKYDENT Новосибирск Ул. Военная, 9/2 28 Стоматологическая клиника «РеСто» Ижевск Ул. Удмуртская, 304н 29 Сеть стоматологических клиник «СМ-Стоматология» Москва Ул. Ярославская, 4/2 30 Сеть стоматологических клиник «РУССДЕНТ» Краснодар Ул. Братьев Игнатовых, 120 31 «Спартамед» Омск Ленинградская пл., 6 32 Сеть стоматологических клиник «РАЙДЕН» Санкт-Петербург Пр-т Ленинский, 116 33 Стоматология «Доктор Дент» Санкт-Петербург Пр-т Литейный, 24 34 Стоматологическая клиника «Гильдия стоматологов» Санкт-Петербург Пр-т Сизова, 21/2 35 Hollywood smile Краснодар Ул. Скорняжная, 90 36 Стоматология «РениДент» Санкт-Петербург Ул. Анисимова, 5/7 37 «Династия врачей» Москва Ул. Талалихина, 2/1, с. 7 38 SmileSpa Тула Ул. Лейтейзена, 78 39 Cеть стоматологий George Group Владивосток Пр-т Океанский, 41 40 «Галерея улыбок» Санкт-Петербург Ул. Красуцкого, 3/2 41 Сеть стоматологических клиник Dental Forte Набережные Челны Бул. Галиаскара Камала, 24а 42 Центр Инновационной Стоматологии Regale Москва Ул. Люсиновская, 72 43 Стоматологический центр «Аэлита» Санкт-Петербург Ул. Киевская, 6/3 44 Сеть стоматологических клиник «Вэладент» Челябинск Ул. Каслинская, 99в 45 Стоматологический центр «Дентика» Воронеж Ул. Ленина, 104б 46 Центр стоматологии «32 Практика» Пермь Пр-т Комсомольский, 28а 47 «Легкая стоматология» Москва Ул. Шверника, 12/2, к. 1 48 «ОртоЛайк» Москва Бул. Энтузиастов, 2 49 Авторская клиника Cosmodent Томск Иркутский тракт, 5 50 Немецкая стоматология RECOMENDENT Новосибирск Ул. Салтыкова-Щедрина, 118 51 Стоматологическая клиника «Ольга» Волгоград Ул. Комсомольская, 6 52 Сеть клиник щадящей стоматологии «Пандент» Санкт-Петербург Ул. Восстания, 47 53 Сеть стоматологических клиник «Клиника Доброго Стоматолога» Санкт-Петербург Пр-т Народного Ополчения, 10 54 Innovastom Москва Жуков пр-д, 21б 55 Стоматология «Урсула» Екатеринбург Ул. Уральская, 75 56 Сеть стоматологических клиник «Премьера» Уфа Ул. Менделеева, 11 57 Colibri Dental Москва Ул. Краснопролетарская, 7 58 Стоматологическая клиника ЗУУБ.РФ Москва Ул. 2-я Брестская, 46/1 59 Сеть стоматологических клиник Dental Way Москва Ул. Станционная, 7 60 Сеть стоматологических клиник САДКО Нижний Новгород Ул. Бекетова, 13