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Место в рейтинге Топ-60 стоматологических сетевых клиник России*

Место в рейтинге Название Город Адрес
1 Немецкий Имплантологический Центр на Мичуринском Москва Пр-т Мичуринский, 26
2 Belgravia Dental Studio Москва Ул. Молодогвардейская, 2/1
3 ABC Clinic Краснодар Ул. Дзержинского, 161/1
4 Стоматологическая клиника «РуДента» Москва Пр-д Березовой Рощи, 6
5 Немецкий центр эстетической стоматологии SDent Москва Ул. Профсоюзная, 31/1
6 Iceberg Dental Trauma Center Москва Ул. Щукинская, 2
7 «Белая Радуга» Москва Наб. Котельническая, 25/1
8 Стоматологическая клиника Beauty Line Москва Ул. Никольская, 10
9 Бостонский Институт Эстетической Медицины Москва Пр-т Мичуринский, 7/1
10 Сеть стоматологических клиник «Доктор Мартин» Москва Пер. Товарищеский, 12/6
11 Международный Центр Дентальной Имплантации «ЭспаДент» Москва Ул. Мишина, 35–38
12 Стоматология Agami Center Москва Ул. Советской Армии, 17/52
13 Группа Клиник «Стоматологическая практика» Челябинск Ул. Братьев Кашириных, 54г
14 Стоматология «Менделеев» Москва Пер. Подсосенский, 28
15 Сеть стоматологических клиник для детей и взрослых «Вероника» Санкт-Петербург Ул. Савушкина, 8/2
16 Клиника семейной стоматологии «МедГарант» Санкт-Петербург Ул. Киевская, 3/1А
17 «Дентал-Сервис» Новосибирск Ул. Героев Труда, 4
18 STAMUS Dental Clinic Краснодар Ул. Мачуги, 1/1
19 «Мастерская улыбок» Санкт-Петербург Пр-т Загородный, 26
20 Happy Dents Москва Пр-т Ленинский, 111/1
21 Сеть стоматологических клиник «Дента-Эль» Москва Пр-т Университетский, 4
22 Сеть стоматологических клиник «МЕДИ» Санкт-Петербург Пр-т Невский, 82
23 «Прайм-стоматология» Рязань Ул. Есенина, 110
24 Стоматологический комплекс «ПрезиДЕНТ» Москва Ул. Люблинская, 161
25 Клиника эстетической ортодонтии «Конфиденция» Санкт-Петербург Ул. Чайковского, 5/10
26 Стоматология инновационных технологий Smile-at-Once Москва Ул. Станиславского, 11/1
27 SKYDENT Новосибирск Ул. Военная, 9/2
28 Стоматологическая клиника «РеСто» Ижевск Ул. Удмуртская, 304н
29 Сеть стоматологических клиник «СМ-Стоматология» Москва Ул. Ярославская, 4/2
30 Сеть стоматологических клиник «РУССДЕНТ» Краснодар Ул. Братьев Игнатовых, 120
31 «Спартамед» Омск Ленинградская пл., 6
32 Сеть стоматологических клиник «РАЙДЕН» Санкт-Петербург Пр-т Ленинский, 116
33 Стоматология «Доктор Дент» Санкт-Петербург Пр-т Литейный, 24
34 Стоматологическая клиника «Гильдия стоматологов» Санкт-Петербург Пр-т Сизова, 21/2
35 Hollywood smile Краснодар Ул. Скорняжная, 90
36 Стоматология «РениДент» Санкт-Петербург Ул. Анисимова, 5/7
37 «Династия врачей» Москва Ул. Талалихина, 2/1, с. 7
38 SmileSpa Тула Ул. Лейтейзена, 78
39 Cеть стоматологий George Group Владивосток Пр-т Океанский, 41
40 «Галерея улыбок» Санкт-Петербург Ул. Красуцкого, 3/2
41 Сеть стоматологических клиник Dental Forte Набережные Челны Бул. Галиаскара Камала, 24а
42 Центр Инновационной Стоматологии Regale Москва Ул. Люсиновская, 72
43 Стоматологический центр «Аэлита» Санкт-Петербург Ул. Киевская, 6/3
44 Сеть стоматологических клиник «Вэладент» Челябинск Ул. Каслинская, 99в
45 Стоматологический центр «Дентика» Воронеж Ул. Ленина, 104б
46 Центр стоматологии «32 Практика» Пермь Пр-т Комсомольский, 28а
47 «Легкая стоматология» Москва Ул. Шверника, 12/2, к. 1
48 «ОртоЛайк» Москва Бул. Энтузиастов, 2
49 Авторская клиника Cosmodent Томск Иркутский тракт, 5
50 Немецкая стоматология RECOMENDENT Новосибирск Ул. Салтыкова-Щедрина, 118
51 Стоматологическая клиника «Ольга» Волгоград Ул. Комсомольская, 6
52 Сеть клиник щадящей стоматологии «Пандент» Санкт-Петербург Ул. Восстания, 47
53 Сеть стоматологических клиник «Клиника Доброго Стоматолога» Санкт-Петербург Пр-т Народного Ополчения, 10
54 Innovastom Москва Жуков пр-д, 21б
55 Стоматология «Урсула» Екатеринбург Ул. Уральская, 75
56 Сеть стоматологических клиник «Премьера» Уфа Ул. Менделеева, 11
57 Colibri Dental Москва Ул. Краснопролетарская, 7
58 Стоматологическая клиника ЗУУБ.РФ Москва Ул. 2-я Брестская, 46/1
59 Сеть стоматологических клиник Dental Way Москва Ул. Станционная, 7
60 Сеть стоматологических клиник САДКО Нижний Новгород Ул. Бекетова, 13

*Полная таблица представлена на сайте Startsmile.ru.

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