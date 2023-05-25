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Регионы поправят «собачий закон»

Депутаты заксобрания Оренбуржья подготовили поправки в закон о защите животных

Депутаты заксобрания Оренбургской области сформировали поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Парламентарии предлагают на федеральном уровне устанавливать единый порядок идентификации и учета домашних животных, а владельцев обязать регистрировать своих питомцев. Это сдвинет проблему выброшенных на улицу домашних животных и остановит рост бездомных, считают депутаты. Кроме того, депутаты предлагают закрепить на федеральном уровне право субъектов РФ устанавливать дополнительные случаи гуманного умерщвления безнадзорных животных. Ситуация с бездомными животными в Оренбуржье обострилась после того, как в середине апреля в результате нападения бродячих собак погиб восьмилетний ребенок.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Депутаты законодательного собрания Оренбургской области сформировали поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Они готовы к отправке в федеральный центр, сообщают в областном парламенте.

В середине мая Госдума одобрила в первом чтении поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Согласно изменениям, регионы могут самостоятельно выбирать способ контролировать безнадзорных животных с учетом географической, климатической, социальной, экономической специфики территорий. Зоозащитники раскритиковали законопроект. Регионы должны направить поправки в Госдуму до конца мая.

Отдельного регулирования требуют и домашние животные, считают оренбургские депутаты. Они предлагают возложить обязанность на федеральные органы исполнительной власти устанавливать единый порядок идентификации и учета домашних животных, а на владельцев — регистрировать своих питомцев. Это сдвинет проблему выброшенных на улицу питомцев и остановит рост бездомных, считают парламентарии.

«Хозяин несет ответственность за того, кого приручил. Если домашнее животное оказалось выброшенным на улицу, то обязательная маркировка поможет выявить владельца и спросить с него по всей строгости закона. Глядишь, и бродячих собак станет меньше»,— отметил вице-спикер областного парламента Александр Куниловский.

Также, по мнению депутатов, корректировки требует и статья 27 федерального закона, которая касается полномочий губернаторов. Какие именно нормы требуют корректировки, в заксобрании не уточняют. Кроме того, они предлагают закрепить на федеральном уровне право субъектов РФ устанавливать дополнительные случаи гуманного умерщвления безнадзорных ­животных.

Депутаты разработали поправки в закон на основе предложений губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

«В обсуждении проекта в профильном комитете Госдумы многие назвали ситуацию, которая складывается в регионах, угрожающей. Количество безнадзорных животных в населенных пунктах неуклонно растет. Если, к примеру, в Оренбуржье пять лет назад собак было 7 тыс., то сейчас их уже около 30 тыс.» — рассказал председатель комитета заксобрания по аграрно-промышленному комплексу Сергей ­Аверкиев.

Профильный комитет Госдумы рассмотрит поправки регионов на следующей неделе. «Если федеральный законопроект будет принят, то свой, региональный, законодательное собрание готово рассмотреть уже на июньском заседании»,— уточняют в областном ­парламенте.

Ситуация с бездомными животными в Оренбургской области обострилась после того, как в середине апреля в результате нападения бездомных собак погиб восьмилетний ребенок. Тогда задержали начальника управления жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) администрации Оренбурга Анатолия Байкарова. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). В мэрии сообщили, что Анатолий Байкаров уходит с должности начальника управления ЖКХ.

После происшествия глава Оренбурга Сергей Салмин поручил мэрии подготовить законодательную инициативу на тему решения проблемы бездомных животных. По действующему закону, безнадзорных животных можно только чипировать и отпускать, оренбургские же чиновники настаивают на расширении полномочий муниципалитетов в этой сфере, а также введении ответственности для хозяев, выпускающих собак без присмотра на улицу. По словам мэра, «стерилизация приведет к естественной убыли бродячих животных, но очевидно, что процесс идет очень медленно». Численность бродячих собак в Оренбурге превышает 6 тыс. особей. В этом году на их отлов и стерилизацию город получил 2,5 млн руб. из областного бюджета.

При этом нападения бродячих животных на людей в Оренбургской области продолжаются. Так, в начале недели, 23 мая, в Оренбурге 10летнюю девочку покусала бездомная собака. Это произошло, когда ребенок гулял со своим домашним питомцем. Девочку госпитализировали. На следующий день в Орске бродячая собака напала на школьника. Животное укусило ребенка за ногу.

Ани Айвазян

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