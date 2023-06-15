«У компаний растет потребность в юаневых инструментах»

Генеральный директор группы «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин о том, как компания опережает рынок и конкурентов, о самой крупной сделке первого полугодия по лизингу железнодорожных вагонов, о первой сделке в юанях, старте работы с «Озон» и планах до конца 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор группы «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин

Фото: Предоставлено пресс-службой Группы Газпромбанк Лизинг Генеральный директор группы «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин

Фото: Предоставлено пресс-службой Группы Газпромбанк Лизинг

— По итогам полугодия 2023 года лизинговый портфель группы «Газпромбанк Лизинг» превысил 1 трлн руб. И это несмотря на то, что лизинговый рынок оказался в числе пострадавших в кризис прошлого года.

— Даже раньше, чем по итогам полугодия. За неполные пять месяцев 2023 года портфель группы уверенно перешагнул первый триллион, а по новому бизнесу мы достигли больше половины его объема всего прошлого года. В цифрах это выглядит так: 499 млрд руб. по итогам 2022 года и уже более 300 млрд руб. по итогам первых пяти месяцев текущего года. И во втором полугодии мы постараемся сохранить эту положительную динамику.

— Что дает вам такую уверенность?

— Команда, ее нацеленность на достижение новых рубежей, поддержка акционера. Кроме того, в прошлом году рынок лизинга столкнулся с массовым уходом иностранных игроков. Он стал более свободным, и у нас появилась возможность выйти в новые ниши, привлечь новых клиентов. Также мы активно выстраиваем работу с запущенными в 2022 году пилотными проектами.

— Какие это проекты?

— Прежде всего, социальные: обновление ЖКХ, модернизация инфраструктурных объектов.

— То есть речь про оборудование?

— Да. В стране колоссальная потребность в замене социальной инфраструктуры — котельных, например. На их модернизацию выделяются средства из госбюджета, также требуются иные, частные, инвестиции. Лизинг модульных и каркасных конструкций систем ЖКХ позволяет быстро и качественно модернизировать, например, объекты теплоснабжения. В марте мы выиграли конкурс в Хабаровском крае на финансирование поставки трех котельных из быстровозводимых конструкций, а в октябре они уже будут отапливать населенные пункты, производственные предприятия. Большой потенциал лизинга мы видим также в модернизации систем освещения, водоочистки, энергоблоков. На самом деле это труднее в какой-то мере финансировать, чем тот же автомобиль, но мы создаем типовые решения.

— Можно ли сегодня говорить о восстановлении рынка лизинга в целом? Или это ваш уникальный случай?

— Нет, не уникальный. Рынок лизинга полностью зависит от экономического состояния, рисков и прочего. Если говорить про уникальность, то весь прошлый год прошел в фокусе поиска новых решений в логистике, сбыте, импортозамещении. Практически все наши клиенты перестроили свою работу, мы тоже.

— Приходится заниматься демпингом?

— Нет. Даже наоборот: конкуренты пытаются переманивать наших клиентов, предлагая ставку на несколько пунктов ниже. Мы своих ставок не снижаем, поскольку у нас очень высокий уровень риск-менеджмента, установленный банком.

— Не снижаете ставку, но за счет чего вы сохраняете клиента, если к ним приходят с предложением более низкой ставки?

— За счет сервиса и нашей надежности. Ставка, безусловно, важна, но если говорить про МСБ, то на первое место встает вопрос скорости. К примеру, предприятие выиграло тендер на перевозку какого-то груза. Соответственно, транспорт требуется здесь и сейчас с максимально простым и быстрым оформлением. Это вовсе не эмоциональная покупка, а рациональная с точки зрения возможности заработать на этом транспорте.

Если же говорить о клиентах крупного бизнеса, то наша ставка на уровне конкурентов. Работа с такими клиентами ведется плановая на длительную перспективу. Клиентам банка доступна ставка по лизингу, равная кредиту. В данном случае у нас единая с акционером документация, клиент пользуется иными банковскими продуктами, поэтому особые условия обслуживания выглядят вполне разумным экономически обоснованным решением.

Также нельзя сбрасывать со счетов хорошо отлаженные личные отношения «Газпромбанк Лизинг» со многими клиентами: мы знаем друг друга по 10–15 лет, такой бизнес любит предсказуемость, и мы ее обеспечиваем. Наши цифры тому подтверждение.

— РА «Эксперт» публикует цифры по группе «Газпромбанк Лизинг» в консолидированном формате. Сколько составляет ваш бизнес по корпоративному направлению и какова его динамика?

— В прошлом году «Газпромбанк Лизинг» стал исключением. Если посмотреть на итоги рынка, то корпоративный сегмент снизился на 31%. Мы же выросли более чем на 60%. Объем нового бизнеса группы по корпоративному бизнесу достиг 130 млрд руб., что почти в два раза больше, чем в среднем за последние десять лет. И в этом году я тоже смотрю на сегмент с оптимизмом.

Предварительно за пять месяцев 2023 года объем нового бизнеса корпоративного бизнеса составил порядка 80 млрд руб., рост свыше 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными сегментами, которые позволили нарастить объемы, стали железнодорожный транспорт, строительная и спецтехника, нефтегазовое оборудование, а также грузовой транспорт и автобусы.

— В целом, если говорить о корпоративном сегменте, есть ли перспективы его восстановления в текущей геополитической ситуации?

— Какого-то очевидного рывка я не жду, потому что предыдущие драйверы отрасли — авиация и водный транспорт — быстро не восстановятся. В лучшем случае некоторое оживление тут может случиться в конце 2024 года.

Но в целом ситуация в корпоративном сегменте рынка лизинга сейчас очень неплохая. Например, у грузоотправителей наблюдается огромная потребность в вагонах. Недавно мы заключили договор лизинга на сумму 37 млрд руб. на поставку более 3 тыс. единиц подвижного состава. Причем поставка будет осуществляться до конца 2025 года. С учетом текущей загрузки вагоностроителей заказы на новые вагоны принимаются со сроком поставки начиная с первого квартала 2024 года, и такая контрактация в отношении крупных партий сегодня наблюдается практически по всем видам подвижного состава.

— Какие-то еще знаковые сделки реализованы в 2023 году?

— Впервые в своей истории «Газпромбанк Лизинг» реализовал лизинговую сделку в китайских юанях. Заключен договор лизинга на сумму более 600 млн юаней, поскольку ставка финансирования в этой валюте ниже, чем в рублях.

— Это ваша инициатива или клиента?

— Клиента, который является крупным грузоотправителем с валютной выручкой в юанях, что нивелирует валютный риск при реализации сделки. Скажу также, что по мере того, как китайская валюта вытесняет доллар и евро в расчетах, у компаний растет потребность в юаневых инструментах. С прошлого года банковский сектор начал активно использовать новую валюту, и наша отрасль не стала исключением. Ожидаем, что спрос на лизинг в юанях будет расти со стороны крупных экспортно ориентированных компаний, нацеленных на расширение товарооборота между Китаем и Россией.

— Вы начали работать с маркетплейсами. Какой потенциал видите и почему ранее не выходили в этот сегмент?

— Да, с прошлого года начали разрабатывать тему маркетплейсов и совсем недавно заключили первые сделки с «Озоном» — профинансировали поставку порядка 450 автомобилей стоимостью 1,4 млрд руб. На прошедшей в мае неделе ритейла подписали с ними соглашение о развитии и расширении сотрудничества в области лизинга как грузового коммерческого, так и легкового транспорта. С каршерингом также впервые начали работу в прошлом году, профинансировав электрокары Evolute для приморского Green Crab. Сейчас финансируем одну из крупнейших московских служб каршеринга — заключены договоры лизинга на поставку более 1,1 тыс. единиц автомобилей.

В обоих случаях потенциал огромный. Ушли основные бренды, которые обеспечивали пополнение автопарков, их надо заполнять. В первом случае речь идет про расширение логистики и обеспечение скорости доставки товаров потребителям, во втором — о безопасности пассажиров.

— Какие планы на этот год? Планируете выйти еще в какие-то новые ниши?

— Обеспечение сбалансированного портфеля и необходимого уровня доходности акционера являются для группы «Газпромбанк Лизинг» незыблемым приоритетом. Активно наращиваем команду для работы над проектами, где наши компетенции не представлены еще. К примеру, работаем над операционным лизингом, в том числе с нашими партнерами. Сейчас время перемен, и мы точно будем работать на благо страны, каждого нашего клиента, каждого из нас.

Полина Трифонова