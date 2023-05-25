Диверсантов не пустили к АЭС

Российские спецслужбы задержали членов украинской диверсионно-террористической группы (ДТГ), которые планировали взорвать более 30 высоковольтных линий электропередачи на атомных станциях в Ленинградской и Тверской областях перед 9 Мая. В случае успешной операции это могло привести к остановке ядерных реакторов и серьезному экономическому ущербу. Тогда боевикам все же удалось подорвать одну из опор в Гатчинском районе Ленобласти. Также арестованы российские пособники, которые посодействовали в подготовке диверсий на энергообъектах. Фигуранты признались на допросе, что взрывы готовила украинская разведка. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее «враждебными действиями киевского режима».

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В ЦОС ФСБ России (ЦОС) сегодня сообщили, что оперативникам удалось пресечь деятельность украинских диверсантов, которые собирались с помощью взрывных устройств (СВУ) вывести из строя более 30 высоковольтных линий на атомных электростанциях в городе Сосновый Бор (Ленинградская АЭС; ЛАЭС) и в Тверской области рядом с Лихославлем (Калининская АЭС; КАЭС).

Как стало известно «Ъ», взрывы планировалось совершить днем 5 мая одновременно в двух регионах.

Боевики успели заложить СВУ под семь опор КАЭС и под пять — ЛАЭС. Однако подорвать удалось лишь одну — в Гатчинском районе, да и то в результате случайной детонации.

В ЦОС уточнили, что члены ДТГ рассчитывали остановить ядерные реакторы. «По замыслу украинских спецслужб это (подрыв опор.— “Ъ”) привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесло бы серьезный экономический и репутационный ущерб России»,— говорится в сообщении.

По подозрению в диверсии спецслужбы задержали двоих граждан Украины: 45-летнего Александра Майструка по прозвищу Механик и 49-летнего Эдуарда Усатенко (позывной Макс). Вместе с ними были арестованы два пособника из числа граждан России, которые, как утверждает ЦОС, помогали диверсантам со средствами связи, а также обеспечили их транспортом с поддельными госномерами.

Оперативники обнаружили в оборудованных схронах между Ржевом и Тверью более 36 кг взрывчатки С-4, а также детонаторы, таймеры и два пистолета Макарова.

Взрывчатые вещества были доставлены контрабандой на территорию России с помощью грузового прицепа через Польшу, Литву и Белоруссию. Для беспрепятственного прохождения российско-белорусской границы неустановленные лица оборудовали тайники под днищем автомобиля в приваренных трубах. По одной из версий, перевозчик был использован втемную.

Непосредственно исполнителями ФСБ называет Александра Майструка и Эдуарда Усатенко. Первый был пойман силовиками в городе Невель Псковской области, а второго взяли в Великом Новгороде. Третий диверсант — 55-летний Юрий Кищак (псевдоним ЮБК), имеющий украинский и российский паспорта,— единственный, кто сумел скрыться и сейчас предположительно находится в Бельгии. Его задачей было забрать боеприпасы подо Ржевом на машине, которую ему предоставили сообщники из России.

Участникам ДТГ вменяют диверсию (ч. 1 ст. 281 УК РФ) и незаконное хранение, перевозку и ношение взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1). Фигуранты признались в сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины. На допросе они рассказали, что были завербованы в сентябре прошлого года подполковником СВРУ Виталием Горбатюком и прошли подготовку в специальных лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины. «Задача у нас была — минирование линий электропередачи, сколько сможем»,— отметил Александр Майструк.

Он пояснил, что взрыв под Гатчиной, который произошел в ночь на 1 мая, был случайным. Длина ЛЭП составляет 94,6 км, она обеспечивает выдачу мощности с ЛАЭС и питает Гатчинский, Тосненский, Ломоносовский и Волосовский районы региона.Тогда электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не было нарушено, а сами диверсанты, сказал он, разбежались в страхе быть пойманными. «Мы с Кищаком уехали, а Усатенко потеряли»,— заявил задержанный.

В разговоре с «Ъ FM» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что «враждебные действия киевского режима продолжаются». На уточняющий вопрос журналистов, кто ответственен за проникновение диверсантов — местные власти или силовые структуры, представитель Кремля заявил, что ответственность несут террористы, а силовые структуры с ними борются.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург