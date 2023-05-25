ОТЭКО: внедрение Производственной системы повышает рабочую культуру и гарантирует экономический эффект

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, подвела итоги первого этапа внедрения Производственной системы ОТЭКО (ПСО), сообщили в пресс-службе компании.

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За 10 месяцев реформ на навалочном терминале и в департаменте железнодорожного транспорта были внедрены инструменты бережливого производства, такие как линейные обходы производственных участков руководителями, решения по оптимальной организации рабочего пространства (система 5С), стандартные операционные процедуры, визуализация процессов и ключевых показателей, а также другие решения. Организационная основа улучшений – использование регулярных практик управления (РПУ) и плана организационных улучшений (ПОУ).

Помимо повышения культуры производства, ПСО дает и экономический эффект, в том числе помогает снизить использование спецтехники при погрузочно-разгрузочных работах.

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Отлично показал себя еще один инструмент ПСО – «Есть идея!». Он заключается в премировании сотрудников за выявление и устранение «узких мест», потерь времени и потенциально опасных ситуаций. В апреле 2023 года очередные награды от 5 до 30 тыс. руб. получили 20 сотрудников, в том числе докер-механизатор, товарный оператор и начальник участка по ремонту сетей связи. Общее количество премированных за полгода достигло 148 человек.

По словам генерального директора ООО «ОТЭКО-Портсервис» Виталия Цыбульского, ПСО помогает увеличивать эффективность работы.

«В ходе внедрения Производственной системы мы непрерывно выявляем и устраняем потери времени и ресурсов, отказываемся от лишних процессов и затрат. Постоянно ищем возможность сделать привычную работу проще, безопаснее и эффективнее», — говорит заместитель генерального директора / операционный директор ОТЭКО Сергей Торопов.

На следующем этапе, в 2023 и 2024 годах, ОТЭКО расширит область действия ПСО на наливной терминал и другие предприятия.

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