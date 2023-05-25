Предложение о продаже загородных участков упало почти до уровня исторического минимума

Объем предложений о продаже жилья под Петербургом резко упало почти до уровня исторического минимума. Всего за первый квартал текущего года в пригородных районах Петербурга и Ленобласти было продано около 1,3 тыс. участков. Об этом пишет РБК-Петербург со ссылкой на консалтинговый центр «Петербургская недвижимость».

90% сделок по итогам первого квартала составили участки без подряда. По данным экспертов, покупательная способность и желание приобретать недвижимость среди петербуржцев растет, однако предложений на рынке нет.

При этом вырос спрос на вторичную недвижимость — за первый квартал на первичном рынке в продажу поступило 300 объектов.

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