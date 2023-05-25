Петербург снова занял первое место в стране по объему просроченных зарплат

Санкт-Петербург снова занял первое место в рейтинге регионов России по объему просроченных заработных плат. Об этом следует из данных, опубликованных на сайте Росстата. Суммарная задолженность на первое мая в городе составила 100,9 млн руб.

На втором месте по сумме невыплаченных зарплат находится Тамбовская область с долгом в 43,2 млн руб., на третьем — Красноярский край с 42,3 млн руб. задолженности. Ленобласть (37,2 млн руб.) и Крым (36,9 млн руб.) заняли четвертое и пятое место соответственно.

Задолженность в Петербурге по итогам прошлого месяца составляла 114,4 млн руб., что на 11,8% больше, чем на 1 мая.

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